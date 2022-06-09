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≡ Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для женщин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44427
Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для женщин
Отправлено: 09.06.22 - 16:41
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Депутат сената Дана Нуржигит поддержала предложение о снижении пенсионного возраста для женщин. Прогнозы, на которых семь лет назад основывалось повышение пенсионного возраста, не соответствуют реальности, подчеркнула депутат.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5317
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 16:41
#1
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"Они внесли свои предложения, мы внесли свои. Наши предложения им тоже понравились,
А воз и ныне там, это называется самолюбованием
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14192
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 17:03
#2
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Смело.
После ноль первого то..
Профайл
М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
49
Re: Сенатор поддержала идею снижения пенсионного возраста для...
Отправлено: 09.06.22 - 17:10
#3
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Не дождетесь. И почему только женщины
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