Отправлено: - 17:14

Гога:

Я тебя не про народ спрашиваю , а про батальон *

Цитата:Армия Украины может быть отдельно от народа?По моему ты опять и опять пишешь глупую чушь..Хотя она бывает ли когда либо умной, не знаю.