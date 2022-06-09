Re: Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют...

Отправлено: - 15:49

По закону установка такого (персонального знака) неправомерна.

Либо паркова для любого инвалида (убираем табличку), либо парковка для любого автомобиля вообще.



Знак инвалид может устанавливаться не только на автомобиль которым управляет инвалид, на любой автомобиль который перевозит инвалида, но только в единственном числе, можно установить такой знак и зарегистрировать его в дорожной полиции.