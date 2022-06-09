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≡ Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют полиция и ЖКХ Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44427
Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют полиция и ЖКХ Костаная
Отправлено: 09.06.22 - 15:31
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Знак "Парковка для инвалидов", установленный индивидуально под конкретную машину, появился возле дома №17 в 8-м микрорайоне Костаная. В редакцию "НГ" с вопросом, законна ли подобная парковка, обратились местные жители.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1425
Re: Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют...
Отправлено: 09.06.22 - 15:31
#1
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авто принадлежит инвалиду и управляется инвалидом, это не одно и тоже, может это объясняет отсутствие знака "Инвалид" на авто

в любом случае самозахват придомовой территории налицо
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Thinker
§ Thinker
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Новосибирск
Регистрация:
05.04.12
Сообщений:
628
Re: Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют...
Отправлено: 09.06.22 - 15:49
#2
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По закону установка такого (персонального знака) неправомерна.
Либо паркова для любого инвалида (убираем табличку), либо парковка для любого автомобиля вообще.

Знак инвалид может устанавливаться не только на автомобиль которым управляет инвалид, на любой автомобиль который перевозит инвалида, но только в единственном числе, можно установить такой знак и зарегистрировать его в дорожной полиции.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
992
Re: Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют...
Отправлено: 09.06.22 - 16:38
#3
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Да,хорошая замута в плотном дворе. Оформляешь тачку на инвалида,а ещё и на знаке пишешь свой номер и всё. Идея хорошая,но быстро спалишься и если ты не саке или маке,то снесут тебя.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5317
Re: Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют...
Отправлено: 09.06.22 - 16:44
#4
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Не дают бедному инвалиду спокойного жития, чего людей напрасно беспокоить
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1237
Re: Законна ли установка персонального знака парковки, выясняют...
Отправлено: 09.06.22 - 17:25
#5
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А наклейку на крузак стесняется повесить. Пацаны не так поймут. Или пальцем будут показывать, мол инвалид на крузаке
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