Отправлено: - 22:06

saba:

Зря с с современными гаджетами готовишь. Я даже беш. жене не доверяю, мужчина должен быть главным,

Цитата:У узбеков так.У нас немного по другому.Я за добычей, она на кухне.А то что гаджет, так без него мы питались только тестом, мясом, картошкой, хлебом и чаем.Ну может еще что то, макароны, но это тесто и есть.А тут поневоле покупаешь баклажаны, кабачки, травы какие то, петрушку сроду не жевал и тем более брокколи, салаты разного рода.А теперь даже как то интересно стало.И заметил, после двух суток посидев на траве, а ведь и тефтельки там с морковкой и какой то травой, стало как то легче, чем впихивал в себя только конину и тесто..Чечевица редко получалась, а тут..Рисовый суп с сыром, без и тд..Сегодня правда волю дали, мяса ели.Завтра опять травки и овощи.Хлеб не покупаем четвертый день..