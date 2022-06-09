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≡ За домофон можно не платить. Как вернуть свои деньги
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44425
За домофон можно не платить. Как вернуть свои деньги
Отправлено: 09.06.22 - 11:41
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Установка домофона, как рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции, ничем не отличается от установки кондиционера. И оплачивать его обслуживание бессмысленно. Отдавать деньги нужно по факту выполненных работ в случае поломки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14178
Re: За домофон можно не платить. Как вернуть свои деньги
Отправлено: 09.06.22 - 11:41
#1
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Интересно..
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1236
Re: За домофон можно не платить. Как вернуть свои деньги
Отправлено: 09.06.22 - 12:12
#2
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Что сейчас будет!!! Вековую десятину отменят под названием "pay". АСКи всякие загнутся наверное. А по большому счёту эти деньги уходили куда-то в карманы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8562
Re: За домофон можно не платить. Как вернуть свои деньги
Отправлено: 09.06.22 - 13:01
#3
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Про это говорили давно. А с другой стороны, ломался доводчик, рвались контакты проводки от домофона в квартиры, звонили, они приезжали и делали, бесплатно. Правда, это бывает раз в год. У кого-то возможно чаще. Платим 300 тн в месяц, 10 кв - 3000 тн, за год 36 000 тн. Если платить за каждый вызов, то в их интересах будут частые поломки. Желающих бегать по подъезду и собирать с соседей за каждый вызов, думаю, будет не много.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14178
Re: За домофон можно не платить. Как вернуть свои деньги
Отправлено: 09.06.22 - 13:53
#4
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В вацапах уже все прочитали статью в НГ и собираются не платить..
А читают многие..
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