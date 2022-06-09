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≡ Как маслихаты будут выбирать акимов регионов. Опубликованы правила
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44425
Как маслихаты будут выбирать акимов регионов. Опубликованы правила
Отправлено: 09.06.22 - 12:54
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Так, согласие на назначение на должность акима области, города республиканского значения и столицы дается на собрании депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или маслихатов городов республиканского значения и столицы.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5315
Re: Как маслихаты будут выбирать акимов регионов. Опубликованы...
Отправлено: 09.06.22 - 12:54
#1
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Вообще-то акимы любого уровня должны избираться народом, что-то мне не нравится эта затея с представлением президента, да ещё сразу двух кандидатов. Хотя с нашим избиркомом пусть так и будет, раз лучшего ничего не могут предложить
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