Re: Как маслихаты будут выбирать акимов регионов. Опубликованы...

Отправлено: - 12:54

Вообще-то акимы любого уровня должны избираться народом, что-то мне не нравится эта затея с представлением президента, да ещё сразу двух кандидатов. Хотя с нашим избиркомом пусть так и будет, раз лучшего ничего не могут предложить