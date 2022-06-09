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≡ «Таких надо лишать свободы!» - По делу о сдаче несуществующих квартир продолжается суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44425
«Таких надо лишать свободы!» - По делу о сдаче несуществующих квартир продолжается суд
Отправлено: 09.06.22 - 12:28
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Все потерпевшие заявляли, что квартиры снимали через мужчину, но деньги скидывали Коробке. Когда потенциальные съемщики жилья переводили деньги, высвечивалось имя «Кристина К.».
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1424
Re: «Таких надо лишать свободы!» - По делу о сдаче...
Отправлено: 09.06.22 - 12:28
#1
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сообщника то взяли?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5315
Re: «Таких надо лишать свободы!» - По делу о сдаче...
Отправлено: 09.06.22 - 13:46
#2
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Кто знает, исковая давность идёт на липовые трудоустройства, десять лет прошло. С народа деньги брали на вахту, обещали золотые горы, организаторы заполучив оплату за объект разбежались, а трудяги добирались автостопом. Кое-кого вижу в городе, ходят как ни в чем не бывало...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14178
Re: «Таких надо лишать свободы!» - По делу о сдаче...
Отправлено: 09.06.22 - 13:51
#3
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Как можно снимать хату, не видя ни хозяина, ни квартиры, не проверяя правоустанавливающих документов?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8672
Re: «Таких надо лишать свободы!» - По делу о сдаче...
Отправлено: 09.06.22 - 14:12
#4
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Цитата:
111:
Как можно снимать хату, не видя ни хозяина, ни квартиры, не проверяя правоустанавливающих документов?

У меня ни разу никто документы не проверял,хотя я сдаю только с договором.При этом многие звонили и сами предлагали предоплату 10000.
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