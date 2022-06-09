Отправлено: - 14:12

111:

Как можно снимать хату, не видя ни хозяина, ни квартиры, не проверяя правоустанавливающих документов?

Цитата:У меня ни разу никто документы не проверял,хотя я сдаю только с договором.При этом многие звонили и сами предлагали предоплату 10000.