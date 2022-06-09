Re: За домофон можно не платить. Как вернуть свои деньги

Отправлено: - 13:01

Про это говорили давно. А с другой стороны, ломался доводчик, рвались контакты проводки от домофона в квартиры, звонили, они приезжали и делали, бесплатно. Правда, это бывает раз в год. У кого-то возможно чаще. Платим 300 тн в месяц, 10 кв - 3000 тн, за год 36 000 тн. Если платить за каждый вызов, то в их интересах будут частые поломки. Желающих бегать по подъезду и собирать с соседей за каждый вызов, думаю, будет не много.