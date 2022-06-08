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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 148 из 148«1...146147148
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 22:06
#2206
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Цитата:
saba:
Зря с с современными гаджетами готовишь. Я даже беш. жене не доверяю, мужчина должен быть главным,

У узбеков так.
У нас немного по другому.
Я за добычей, она на кухне.
А то что гаджет, так без него мы питались только тестом, мясом, картошкой, хлебом и чаем.
Ну может еще что то, макароны, но это тесто и есть.
А тут поневоле покупаешь баклажаны, кабачки, травы какие то, петрушку сроду не жевал и тем более брокколи, салаты разного рода.
А теперь даже как то интересно стало.
И заметил, после двух суток посидев на траве, а ведь и тефтельки там с морковкой и какой то травой, стало как то легче, чем впихивал в себя только конину и тесто..
Чечевица редко получалась, а тут..
Рисовый суп с сыром, без и тд..
Сегодня правда волю дали, мяса ели.
Завтра опять травки и овощи.
Хлеб не покупаем четвертый день..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 22:30
#2207
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А сейчас что то делаем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 22:49
#2208
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До самой ночи работаем..
С фонариками..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 23:09
#2209
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О, вайфай появился..
С утра что то не было..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 23:58
#2210
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Майонез, с чесноком, перцем, лимоном и тд..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 00:03
#2211
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После фокачи и майонеза не моем, делаем заправку для тефтелек и рыбного супа с рисом..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 00:25
#2212
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Получаем вот такой красивый фарш с овощами и телячьим фаршем..

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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 07:15
#2213
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Цитата:
111:
Главное уничтожить еще спящих и беззащитных мирных людей как можно больше..

Украинские националисты продолжают террор мирного населения Херсонской области. Сегодня в результате обстрела со стороны ВСУ в н.п. Широкая Балка погибли ДВА мирных жителя, также повреждения получил жилой дом.

Сотрудник МЧС ДНР вытащил из горящего здания ребёнка в г Макеевки. Возгорание произошло из за обстрела со стороны нацистов.

В течение последнего часа, в результате обстрела ВФУ г.Ясиноватая, разрушено 20 домов частного сектора. Ранение получил мужчина 1974 г.р.

За прошедшие сутки в ДНР от обстрелов городских массивов погибли 9 мирных жителей, в т.ч. парень 2005 г.р., и ранены 18 человек в Киевском, Петровском районах Донецка, Горловке, Ясиноватой, Макеевке и Волновахе. Все что делают сейчас артиллеристы ВСУ находящиеся в Авдеевке и рядом с ними

Вооруженные формирования украины из артиллерийских орудий обстреляли рынок в г. Светлодарск (ДНР) во время раздачи жителям гуманитарной помощи. В результате обстрела погибла женщина 1968 года рождения, и два человека (1958 и 1967 г.р.) получили ранения.

Обстрелы по центру Донецка! Бьют из иностранного калибра? 13:58 - н.п. Пески - г. Донецк (Куйбышевский и Ленинский районы): выпущено 8 снарядов калибром 155 мм. 14:40 - н.п. Пески - г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 07:20
#2214
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Экс-омбудсмен Людмила Денисова прокомментировала свои рассказы про "зверские" изнасилования. Она заявила, что когда выступала в парламенте Италии, то увидела усталость от Украины. И поэтому начала сочинять сказки, чтобы как-то подтолкнуть Италию, чтобы принимали решения, которые нужны Украине и украинскому народу. "Может, я переборщила. Но я пыталась этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию", — сказала экс-омбудсмен.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1312
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 09:36
#2215
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Мэр Святогорска Владимир Бандура подтвердил, что деревянный скит в Свято-Успенской лавре подожгли украинские нацисты. Рассказал также и о том, что нацбатовцы убивали священнослужителей и монахов. в ВСУ полная анархия, часть армии никому не подчиняется и фактически превратилась в мародеров.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14174
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 11:37
#2216
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Цитата:
гражданин СССР:
Вооруженные формирования украины из артиллерийских орудий обстреляли рынок в г. Светлодарск (ДНР

Фашистов, напавших на Родину, надо бить у себя в стране в первую очередь.
Иначе бы не выиграли войны в 45м..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5467
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 11:39
#2217
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Цитата:
гражданин СССР:

----Если вы что -то пытаетесь доказать человеку , у которого Зеленский - герой Украины , то это бесполезно .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5467
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 09.06.22 - 11:41
#2218
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Цитата:
111:
Иначе бы не выиграли войны в 45м..

---Кто не выиграл бы ?? Какую войну ?? ;-)
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