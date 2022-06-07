Отправлено: - 10:11

По словам Диаса, когда он начал понимать, что происходит, он попытался вскрыть себе вены.

перевязал мне руку полотенцем, но скорую не вызвали. Только руку перекисью обработали.

обнаружили ссадины на левом предплечье

После этого я дал показания от балды, понимая, что все это незаконно

Это то, что я не говорил пока даже антикору. Хотел, чтобы это дошло до суда

Цитата:В связи с данными обстоятельствами суд должен был назначит психиатрическую экспертизу на обследование подсудимого т.к. попытка суициада,общее нервозное состояние и постояно путающиеся показания (от балды) дают основания полагать на наличие шизофринического расстройства у подсудимого но суд по всей видимости беря во внимание данные факты:Цитата:Цитата:Решил закрыть глаза на этот вопрос потомучто это Не попытка суициада а просто способ давления на полицию и суд своими царапинамиЦитата:А это вообще не в какие воротаТоесть подсудимый который выдает себя за супер мега юриста даёт показания под запись от балды неся всякую чепуху думая что все это не законно и на суде рассматриваться не будет?Так можно сказать и про его ведение канала "а я от балды его вел и полицейским угрожал от балды,это же все шутки и не законно"Цитата:Потому и не сказалПотомучто доказать весь этот бред нечемА на суде можно фанфоронить ведь если он даёт показания от балды то можно от балды выступать на судеПроблема в том что то, что он набалдил на суде будет использовано против него.Он ещё на одну статью себе наговорил в общем и целом