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≡ Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44422
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
Отправлено: 07.06.22 - 09:57
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Второе заседание по делу Диаса НУРМАГАМБЕТОВА, обвиняемого в распространение фейков о СОБРе во время январских протестов, состоялось 6 июня. На нем допросили еще одного свидетеля и закончили изучение материалов дела. Однако, самые важные детали выяснились, когда сам Диас начал давать показания. Он не признал вину, рассказав о пытках и давлении во время следствия.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8561
Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...
Отправлено: 07.06.22 - 09:57
#1
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Цитата:
В какой-то момент мне приказали лечь на живот и начали бить меня в пах. Каждый из них говорил мне, что это я такой дерзкий, оскорбил Архимеда. В какой-то момент сотрудники посадили меня на стул, надели на голову пакет и начали душить,

А Токаев не уточнит, это уже ЖАНА Казахстан или еще Нур Казахстан?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16762
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
Отправлено: 07.06.22 - 10:06
#2
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Цитата:
yudjin:
А Токаев не уточнит, это уже ЖАНА Казахстан или еще Нур Казахстан?

Переходный период. Все по плану
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12579
Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...
Отправлено: 07.06.22 - 10:11
#3
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Цитата:
По словам Диаса, когда он начал понимать, что происходит, он попытался вскрыть себе вены.

В связи с данными обстоятельствами суд должен был назначит психиатрическую экспертизу на обследование подсудимого т.к. попытка суициада,общее нервозное состояние и постояно путающиеся показания (от балды) дают основания полагать на наличие шизофринического расстройства у подсудимого но суд по всей видимости беря во внимание данные факты:
Цитата:
перевязал мне руку полотенцем, но скорую не вызвали. Только руку перекисью обработали.

Цитата:
обнаружили ссадины на левом предплечье

Решил закрыть глаза на этот вопрос потомучто это Не попытка суициада а просто способ давления на полицию и суд своими царапинами
Цитата:
После этого я дал показания от балды, понимая, что все это незаконно

А это вообще не в какие ворота
Тоесть подсудимый который выдает себя за супер мега юриста даёт показания под запись от балды неся всякую чепуху думая что все это не законно и на суде рассматриваться не будет?
Так можно сказать и про его ведение канала "а я от балды его вел и полицейским угрожал от балды,это же все шутки и не законно"
Цитата:
Это то, что я не говорил пока даже антикору. Хотел, чтобы это дошло до суда

Потому и не сказал
Потомучто доказать весь этот бред нечем
А на суде можно фанфоронить ведь если он даёт показания от балды то можно от балды выступать на суде
Проблема в том что то, что он набалдил на суде будет использовано против него.
Он ещё на одну статью себе наговорил в общем и целом
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М
§ Мурзилка
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.02.19
Сообщений:
154
Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...
Отправлено: 07.06.22 - 10:55
#4
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"В какой-то момент мне приказали лечь на живот и начали бить меня в пах"... стесняюсь спросить, а это как)?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16762
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
Отправлено: 07.06.22 - 10:56
#5
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Цитата:
Мурзилка:
"В какой-то момент мне приказали лечь на живот и начали бить меня в пах"... стесняюсь спросить, а это как)?

Какие люди в Голливуде ) ваша тема, да? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12579
Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...
Отправлено: 07.06.22 - 11:08
#6
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Цитата:
Мурзилка:
"В какой-то момент мне приказали лечь на живот и начали бить меня в пах"... стесняюсь спросить, а это как)?

Человек ложится на живот и его бьют в пах со стороны тазовой области
При таких побоях должны остаться гемотомы и тяжёлые травмы половых органов
Но как мы видим
Цитата:
В частности, в заключении судмедэкспертизы от 12 января указано, что у активиста обнаружены «ссадины в поясничной области слева, которые причинили легкий вред здоровью». В другой экспертизе от 19 января у Нурмагамбетова обнаружили ссадины на левом предплечье и спине, которые «могли образоваться от воздействия твердого тупого предмета».

Тоесть ссадины на предплечье это он себе пластиковой ложкой пытался руку отпилить
А ссадины на спине никак не доказывают удары в пах
'Код:
'Странно как это в своем рассказе подсудимый не дошел до истории с пытками током, Утюгом и изнасилование дубинкой? 
Хотя если брать во внимание что после таких пыток должны были остаться факты побоев которых на подсудимом нет, то он избрал из всех вариантов пытку пакетом т.к.при таком случае фиг докажешь было ли это, или ему всё это подсказал адвокат с целью давления на суд и на присутствующих представителей СПЧ


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М


§ Мурзилка







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
24.02.19
Сообщений: 
154








  Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...


Отправлено: 07.06.22 - 11:09


#7 




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Цитата:
maxsaf:

с чего вдруг? такая же, как вы!


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М


§ Мурзилка







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
24.02.19
Сообщений: 
154








  Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...


Отправлено: 07.06.22 - 11:10


#8 




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Цитата:
maxsaf:

Где пах-то, лежа на животе, сзади что ли?


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maxsaf


§ maxsaf







(Полноправные пользователи)




Регистрация: 
27.05.18
Сообщений: 
16762








  Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае


Отправлено: 07.06.22 - 11:17


#9 




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Цитата:
Мурзилка:
Где пах-то, лежа на животе, сзади что ли?

"Вывели в чистое поле, поставили лицом к стене и пустили пулю в лоб" - примерно из той же оперы ))


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s


§ serg kost







(Пользователи)




Откуда: 
Костанай
Регистрация: 
26.08.21
Сообщений: 
1349








  Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...


Отправлено: 07.06.22 - 17:48


#10 




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Цитата:
сразу перешли к допросу Нурмагабетова

Пропущена буква.
Цитата:
Я прошу обратить внимание ваша честь

Пропущена запятая.
Цитата:
канал «Протестный Костанай» мне не принадлежит и начальник следственного отдела Ткаченко в курсе об этом.

Пропущена запятая.
Цитата:
из моей личной переписки с украинцем Алексеем Иващенко «тебе передадут управление каналом».

Двоеточие?
Цитата:
в чат периодически отправляли видеоролики и он помогал накладывать на некоторые из них водяной знак «Протестный Костанай». 

Пропущена запятая.


Профайл 










	



s


§ serg kost







(Пользователи)




Откуда: 
Костанай
Регистрация: 
26.08.21
Сообщений: 
1349








  Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...


Отправлено: 09.06.22 - 07:03


#11 




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Если редакция не считает нужным исправлять свои ошибки в тексте, тогда и я не буду тратить своё время, указывая на них.


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Rexyn


§ Rexyn







(Администрация сайта)




Регистрация: 
22.11.17
Сообщений: 
464








  Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае


Отправлено: 09.06.22 - 10:20


#12 




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Цитата:
serg kost:
Если редакция не считает нужным исправлять свои ошибки в тексте, тогда и я не буду тратить своё время, указывая на них.

Редакция старается исправлять свои ошибки, но комментарии читают модераторы. А исправляют тексты админы. Потому иногда схема ломается. Было бы надежнее, если бы вы писали на наш вотсап.


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Гога


§ Гога







(Полноправные пользователи)




Откуда: 
Краснодар
Регистрация: 
06.07.18
Сообщений: 
5467








  Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...


Отправлено: 09.06.22 - 11:34


#13 




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Цитата:
serg kost:
и я не буду тратить своё время, указывая на них.

---И правильно сделаете !! ;-)


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