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≡ С жителями трех районов встретится аким области Архимед Мухамбетов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44419
С жителями трех районов встретится аким области Архимед Мухамбетов
Отправлено: 08.06.22 - 23:59
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Встреча главы региона с населением Денисовского и Камыстинского районов пройдет уже завтра, 9 июня. А 10 июня встреча состоится в Костанайском районе Об этом сообщили в пресс-службе акима. Вопросы для предстоящей встречи можно направить уже сейчас.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12311
Re: С жителями трех районов встретится аким области Архимед...
Отправлено: 08.06.22 - 23:59
#1
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Пишите больше, считать никто не будет!

Можете ещё нурлыкунов и их холуёв Денисова и Жулубина привлечь. Они расскажут как мешают улицы Гагарина и какой топор висит над акимом :lol:
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