Прогноз на 5 дней
ясно+17°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 45% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 148 из 148«1...146147148
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14166
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 22:06
#2206
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Зря с с современными гаджетами готовишь. Я даже беш. жене не доверяю, мужчина должен быть главным,

У узбеков так.
У нас немного по другому.
Я за добычей, она на кухне.
А то что гаджет, так без него мы питались только тестом, мясом, картошкой, хлебом и чаем.
Ну может еще что то, макароны, но это тесто и есть.
А тут поневоле покупаешь баклажаны, кабачки, травы какие то, петрушку сроду не жевал и тем более брокколи, салаты разного рода.
А теперь даже как то интересно стало.
И заметил, после двух суток посидев на траве, а ведь и тефтельки там с морковкой и какой то травой, стало как то легче, чем впихивал в себя только конину и тесто..
Чечевица редко получалась, а тут..
Рисовый суп с сыром, без и тд..
Сегодня правда волю дали, мяса ели.
Завтра опять травки и овощи.
Хлеб не покупаем четвертый день..
Профайл
Страница 148 из 148«1...146147148
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 14
Зарегистрированные пользователи: drakon, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS