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Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44418
Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
Отправлено: 08.06.22 - 13:23
О хозяйственных функциях солдат во время срочной службы высказался министр обороны Руслан Жаксылыков. В кулуарах мажилиса министра спросили, почему солдаты должны мыть полы в казармах.
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Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 13:23
Ох, сколько полов, в казарме,
я - помыл. А сколько картошки -
почистил...
я - помыл. А сколько картошки -
почистил...
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 13:35
Цитата:
просьбы солдат выслать им деньги в армию.
Мы получали зарплату. 3.60 руб., в месяц.
Хватало на полметра белого материала,
2 банки сапожного крема и сладости...
просьбы солдат выслать им деньги в армию.
Мы получали зарплату. 3.60 руб., в месяц.
Хватало на полметра белого материала,
2 банки сапожного крема и сладости...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1423
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 13:50
главное, чтобы калории попали в нужный растущий организм
"Журналисты подчеркнули, что казарма не является домом для солдат." а чем тогда? гостиницей? на время службы как раз-таки домом и является
"Журналисты подчеркнули, что казарма не является домом для солдат." а чем тогда? гостиницей? на время службы как раз-таки домом и является
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2206
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 14:01
Цитата:
В 1995-96 годах, мне платили денежное довольствие на срочной службе чуть более 600 тенге
Этого хватало летом одеться на китайской барахолке за раз в кроссовки, джинсы и футболку, прикупив носки с трусами, и покушав выбирая меню из мант, плова или шашлыка, правда кроссовок хватало не на долго, так они были низкого качества
Можно было взять 2 килограмма хорошей сырокопченой колбасы или 6 кг говядины, бутылка водки была в районе 100 тенге, проезд для срочников в общественном транспорте Алма-Аты был бесплатным.
drakon:
Мы получали зарплату. 3.60 руб., в месяц.
Мы получали зарплату. 3.60 руб., в месяц.
В 1995-96 годах, мне платили денежное довольствие на срочной службе чуть более 600 тенге
Этого хватало летом одеться на китайской барахолке за раз в кроссовки, джинсы и футболку, прикупив носки с трусами, и покушав выбирая меню из мант, плова или шашлыка, правда кроссовок хватало не на долго, так они были низкого качества
Можно было взять 2 килограмма хорошей сырокопченой колбасы или 6 кг говядины, бутылка водки была в районе 100 тенге, проезд для срочников в общественном транспорте Алма-Аты был бесплатным.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 411
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 14:03
Однако...
А постель они сами заправляют или "компании, выигравшие тендер" это за них делают?
М.б. им и обувь кто-то начищает?
А постель они сами заправляют или "компании, выигравшие тендер" это за них делают?
М.б. им и обувь кто-то начищает?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 110
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 17:41
придет враг, а наши солдаты и полы помоют и снег почистят, жаль картошку не почистят
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 333
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 19:29
Я уже писал, зашел в школу. где училась моя дочь, там уборщиков больше чем учителей, а теперь до армии добрались. В армии ты должен, преодолевать все тяготы армейской службы, иначе ты не солдат. Хотя наверное, нынешние солдаты, не такие как мы, более патриоты, им западло казарму мыть
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 325
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 20:26
судя по позиции журналистов они сами не служили раз так заявляют. А раз не смыслишь в этом деле, то зачем спорить или беседовать, а потом все это публиковать? Более идиотского выражения что казарма это не дом для солдат я не встречал.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2811
Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
Отправлено: 08.06.22 - 20:43
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 835
Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
Отправлено: 08.06.22 - 21:19
Да и какая это армия, когда срок службы 1 год. Не солдаты, а хлюпики...
(Пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1528
Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
Отправлено: 08.06.22 - 21:24
Цитата:
Зато на дембель какие гламурные едут.
electro:
Зато на дембель какие гламурные едут.
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