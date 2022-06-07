Отправлено: - 19:03

сайлау курманов:

Ну что же, посмотрим что из этого выйдет

Цитата:В том то и дело, что просто посмотреть не получится, если конечно ты не живёшь в частном доме.Всех жителей многоэтажек затянут в это болото, а там выплывай как хочешь.