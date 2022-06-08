Отправлено: - 14:01

drakon:

Мы получали зарплату. 3.60 руб., в месяц.

Цитата:В 1995-96 годах, мне платили денежное довольствие на срочной службе чуть более 600 тенгеЭтого хватало летом одеться на китайской барахолке за раз в кроссовки, джинсы и футболку, прикупив носки с трусами, и покушав выбирая меню из мант, плова или шашлыка, правда кроссовок хватало не на долго, так они были низкого качестваМожно было взять 2 килограмма хорошей сырокопченой колбасы или 6 кг говядины, бутылка водки была в районе 100 тенге, проезд для срочников в общественном транспорте Алма-Аты был бесплатным.