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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 147 из 147«1...145146147
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14165
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 02:19
#2191
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Ну и что хорошо, кастрюля сама себя еще и моет..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2189
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 09:17
#2192
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Цитата:
111:
Заставил его написать заявление..

Ну да. Электрон и так ходил вдоль обрыва над пропастью, по самому краю, хотел еще постоять, так ты же ему как безумная старуха хохотнул в самое ухо: "Давай, давай!". Нервы не выдержали, вот он и шагнул... Хотя, тут с какой стороны посмотреть. Может, наоборот, выбрался из зиндана и увидел солнечный свет. Теперь время впустую тратить не будет. Начнет что-нибудь изучать. Изобретет какую-нибудь интересную машину, откроет новый закон, получит престижную премию. А оставшиеся здесь так и будут всю жизнь смотреть на кухаркин зат и поедание бешбармака, пока толстеющие пальцы не начнут одновременно нажимать на 4 клавиши. Тогда НГ введет голосовые сообщения, чтобы никто не пропустил бесконечные стоны 111-го и развес сочней на постаревшие уши форумчан.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2810
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 10:33
#2193
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Цитата:
111:


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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 10:57
#2194
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Цитата:
111:
Почему то он называется фукача, наверно японское что то..

Итальянская Фокачча (Focaccia) – один из самых популярных древних видов хлеба, дошедших до наших дней.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16762
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 11:54
#2195
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Цитата:
Маркс:

Неплохо сказано ))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14165
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 14:27
#2196
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Цитата:
Маркс:
Электрон и так ходил вдоль обрыва над пропастью, по самому краю, хотел еще постоять,

То есть форум НГ это пропасть и он там целых 12 лет ходил по обрыву?
Какая то старуха..
Это вообще как?
Это все было в его воображении?
Ну, по моему, надо было бросать это дело, ходить по обрыву и слышать голоса старух, еще в начале своего пути..
То есть не заходить на форум..
Ты мне описал галюцинации то ли какого то торчка, то ли очень больного человека..
Сам то электрон знает, что вы о нем так говорите, сравниваете его?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14165
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 14:30
#2197
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Цитата:
maxsaf:
Неплохо сказано ))

Тем более что он браваду устроил после того, как Таноми подколола его, что он уже в очередной раз уходит..
Может она виделась ему той старухой?
Но она, когда он ушел, весело сказала, что пошутила..
Такой вот веселый человек..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3049
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 14:56
#2198
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Цитата:
111:
Тем более что он браваду устроил после того, как Таноми подколола его, что он уже в очередной раз уходит..


Поздравляю!
В извращении смысла постов форумчан ты уже превзошёл Абайку!
В чём беда? Что-то с извилиной?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14165
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 15:16
#2199
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После готовки лимонада, из апельсина и лимона, отжимаем кожурку и получаем этот отличнейший по вкусу и полезный джем..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14165
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 15:18
#2200
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Раскатываем его по баночкам..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14165
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 15:28
#2201
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Цитата:
таноми52:
извращении смысла постов форумчан ты

То есть ты его не подколола и это оказалось щюткой, уже после того, как он решил доказать что не шутит?
Он то перед вами распинался, бравировал, а вы - Пашютили....
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 17:47
#2202
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Цитата:
111: ударит в 4 утра ракетно бомбовыми ударами

так в 4 или в 5?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
720
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 17:49
#2203
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Цитата:
таноми52:
В чём беда? Что-то с извилиной?

Не обижайте Марика, всё в порядке у него с извилиной, 100% прямая)) комар носу не подточит))
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14165
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 19:04
#2204
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Цитата:
lavprof:
так в 4 или в 5?

А для мирной спящей в это время семьи, которая ложится в 22.00 и просыпается в 7 утра, это как то имеет значение, когда уничтожат их ребенка, или у ребенка мать, а может всех сразу?
Фашизму тоже так же, лишь бы уничтожить сразу больше людей, сделать больше увечий, для паники среди народа, чтоб те от страха и ужаса вставали перед ними на колени..
Кто выживет разумеется..
Главное уничтожить еще спящих и беззащитных мирных людей как можно больше..
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
333
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 19:46
#2205
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Зря с с современными гаджетами готовишь. Я даже беш. жене не доверяю, мужчина должен быть главным, в том числе и на кухне.Хотя жена готовит лучше. когда лежишь на диване
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