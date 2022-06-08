Ну да. Электрон и так ходил вдоль обрыва над пропастью, по самому краю, хотел еще постоять, так ты же ему как безумная старуха хохотнул в самое ухо: "Давай, давай!". Нервы не выдержали, вот он и шагнул... Хотя, тут с какой стороны посмотреть. Может, наоборот, выбрался из зиндана и увидел солнечный свет. Теперь время впустую тратить не будет. Начнет что-нибудь изучать. Изобретет какую-нибудь интересную машину, откроет новый закон, получит престижную премию. А оставшиеся здесь так и будут всю жизнь смотреть на кухаркин зат и поедание бешбармака, пока толстеющие пальцы не начнут одновременно нажимать на 4 клавиши. Тогда НГ введет голосовые сообщения, чтобы никто не пропустил бесконечные стоны 111-го и развес сочней на постаревшие уши форумчан.
Маркс: Электрон и так ходил вдоль обрыва над пропастью, по самому краю, хотел еще постоять,
То есть форум НГ это пропасть и он там целых 12 лет ходил по обрыву? Какая то старуха.. Это вообще как? Это все было в его воображении? Ну, по моему, надо было бросать это дело, ходить по обрыву и слышать голоса старух, еще в начале своего пути.. То есть не заходить на форум.. Ты мне описал галюцинации то ли какого то торчка, то ли очень больного человека.. Сам то электрон знает, что вы о нем так говорите, сравниваете его?
Тем более что он браваду устроил после того, как Таноми подколола его, что он уже в очередной раз уходит.. Может она виделась ему той старухой? Но она, когда он ушел, весело сказала, что пошутила.. Такой вот веселый человек..
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