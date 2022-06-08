Отправлено: - 14:27

Маркс:

Электрон и так ходил вдоль обрыва над пропастью, по самому краю, хотел еще постоять,

Цитата:То есть форум НГ это пропасть и он там целых 12 лет ходил по обрыву?Какая то старуха..Это вообще как?Это все было в его воображении?Ну, по моему, надо было бросать это дело, ходить по обрыву и слышать голоса старух, еще в начале своего пути..То есть не заходить на форум..Ты мне описал галюцинации то ли какого то торчка, то ли очень больного человека..Сам то электрон знает, что вы о нем так говорите, сравниваете его?