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≡ Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44417
Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку, объяснил министр обороны РК
Отправлено: 08.06.22 - 13:23
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О хозяйственных функциях солдат во время срочной службы высказался министр обороны Руслан Жаксылыков. В кулуарах мажилиса министра спросили, почему солдаты должны мыть полы в казармах.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24987
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 13:23
#1
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Ох, сколько полов, в казарме,
я - помыл. А сколько картошки -
почистил... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24987
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 13:35
#2
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Цитата:

просьбы солдат выслать им деньги в армию.

Мы получали зарплату. 3.60 руб., в месяц.
Хватало на полметра белого материала,
2 банки сапожного крема и сладости...
:lol: ;-)
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1423
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 13:50
#3
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главное, чтобы калории попали в нужный растущий организм :-)

"Журналисты подчеркнули, что казарма не является домом для солдат." а чем тогда? гостиницей? на время службы как раз-таки домом и является
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2206
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 14:01
#4
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Цитата:
drakon:
Мы получали зарплату. 3.60 руб., в месяц.


В 1995-96 годах, мне платили денежное довольствие на срочной службе чуть более 600 тенге 8-)
Этого хватало летом одеться на китайской барахолке за раз в кроссовки, джинсы и футболку, прикупив носки с трусами, и покушав выбирая меню из мант, плова или шашлыка, правда кроссовок хватало не на долго, так они были низкого качества :-P
Можно было взять 2 килограмма хорошей сырокопченой колбасы или 6 кг говядины, бутылка водки была в районе 100 тенге, проезд для срочников в общественном транспорте Алма-Аты был бесплатным.
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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
411
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 14:03
#5
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Однако... :-o
А постель они сами заправляют или "компании, выигравшие тендер" это за них делают?
М.б. им и обувь кто-то начищает?
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
110
Re: Почему солдаты моют полы в казармах, но не чистят картошку,...
Отправлено: 08.06.22 - 17:41
#6
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придет враг, а наши солдаты и полы помоют и снег почистят, жаль картошку не почистят
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