Прогноз на 5 дней
ясно+21°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 28% влажность
  • Ю-ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Лишать прав и арестовывать за поддельные госномера планируют в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44417
Лишать прав и арестовывать за поддельные госномера планируют в Казахстане
Отправлено: 08.06.22 - 16:24
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Предложенная норма вошла в проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях Республики Казахстан по вопросам связи", который мажилисмены одобрили во втором чтении.
Читать новость

С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
991
Re: Лишать прав и арестовывать за поддельные госномера планируют...
Отправлено: 08.06.22 - 16:24
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И чё прям гос служащих будете закрывать? Они же с завидной периодичностью палятся на перевешивании номеров. Или только к простым смертным относится? Или в "Новом Казахстане" все станут равны?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 29
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS