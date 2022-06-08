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≡ "Превысил скорость, проехал на желтый" - Экс-водитель акимата Костаная признал, что насмерть сбил пешехода
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44415
"Превысил скорость, проехал на желтый" - Экс-водитель акимата Костаная признал, что насмерть сбил пешехода
Отправлено: 08.06.22 - 13:55
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Процесс по делу бывшего водителя акимата Костаная, 25-летнего Данияра ИБРАШЕВА, начался 7 июня. Ибрашев обвиняется в том, что 15 января этого года сбил насмерть пешехода на перекрестке улиц Маяковского-В.Интернационалистов. Погибшей оказалась 52-летняя врач частной клиники «Жемчужина» Елена Сухарева.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1423
Re: "Превысил скорость, проехал на желтый" -...
Отправлено: 08.06.22 - 13:55
#1
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"По пути вспомнил, что забыл зарядку от телефона, вернулся, поехал быстрее, чтобы не опоздать и не подвести коллег. Погода была плохая, видимость не очень хорошей, я пытался уйти от столкновения, но не получилось..."

видимость не очень и поехал быстрее, страшно подумать сколько таких ездунов на дорогах сейчас :-o
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