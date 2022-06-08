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"Превысил скорость, проехал на желтый" - Экс-водитель акимата Костаная признал, что насмерть сбил пешехода
"Превысил скорость, проехал на желтый" - Экс-водитель акимата Костаная признал, что насмерть сбил пешехода
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