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"По пути вспомнил, что забыл зарядку от телефона, вернулся, поехал быстрее, чтобы не опоздать и не подвести коллег. Погода была плохая, видимость не очень хорошей, я пытался уйти от столкновения, но не получилось..."видимость не очень и поехал быстрее, страшно подумать сколько таких ездунов на дорогах сейчас