Отправлено: - 12:00

viktorian85:

Я один не пойму для чего это придумали? Отмазка типа тяжело управлять большой областью просто смешна.

[Исправлено: Нурбанчик, 08.06.2022 - 12:08]

Цитата:Вернулись, в большей части, к границам областей советского времени:- Семипалатинская и Восточно-Казахстанская области, при этом в этот раз Семипалатинской области досталась часть территории Павлодарской области;- Джезказганская и Карагандинские области;- Алма-Атинская и Талды-Курганская область. То что ранее, в постсовесткий период всю Алматинскую область объединили с Талды-Курганской областью и областной центр в 2001 году был перенесен в Талды-Курган - не было вообще ни чего хорошего. Так как проживая в пригороде Алма-Аты, вернее даже у административной границы южной столицы, а это те же Боралдай, 71 Разъезд, Панфилово с Покровкой или другие близлежащие посёлки Карасайского, Илийского, Талгарского районов, жителям приходилось ездить в областной центр не в Алма-Ату которая рядом, а мотаться в Талды-Курган за 260 км, не говоря уже про жителей Алматинской области проживающих западнее в сторону Отара.