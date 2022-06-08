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≡  Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44413
Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
Отправлено: 08.06.22 - 10:23
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В Казахстане появились области Абай с административным центром в городе Семей, Жетысу с центром в Талдыкоргане и Улытау с центром в Жезказгане. Политологи рассказали, как будут формироваться маслихаты и акиматы в новых областях.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
376
Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
Отправлено: 08.06.22 - 10:23
#1
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Я один не пойму для чего это придумали? Отмазка типа тяжело управлять большой областью просто смешна.

[Исправлено: viktorian85, 08.06.2022 - 10:24]
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lavprof
* lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
718
Re: Вступил в силу указ президента о создании трёх новых...
Отправлено: 08.06.22 - 10:41
#2
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Цитата:
viktorian85:
Я один не пойму для чего это придумали?

как для чего? рабочие места новые для своих людей нужны))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
990
Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
Отправлено: 08.06.22 - 10:58
#3
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Эх,нам бы тоже от Тургая избавиться и супер бы было. А то миллиарды как в бездну из области уходят.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8561
Re: Вступил в силу указ президента о создании трёх новых...
Отправлено: 08.06.22 - 11:57
#4
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Цитата:
предстоящие изменения для Казахстана обойдутся без особых сложностей и приведут к развитию малого и среднего бизнеса, инфраструктуры

блажен, кто верует...
Цитата:
viktorian85:
Я один не пойму для чего это придумали?

Был одын акимат, тама осенама много саке-маке, теперя тва акимата, родственикама работа бар, зарплата бар, премия бар.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2205
Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
Отправлено: 08.06.22 - 12:00
#5
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Цитата:
viktorian85:
Я один не пойму для чего это придумали? Отмазка типа тяжело управлять большой областью просто смешна.


Вернулись, в большей части, к границам областей советского времени:
- Семипалатинская и Восточно-Казахстанская области, при этом в этот раз Семипалатинской области досталась часть территории Павлодарской области;
- Джезказганская и Карагандинские области;
- Алма-Атинская и Талды-Курганская область. То что ранее, в постсовесткий период всю Алматинскую область объединили с Талды-Курганской областью и областной центр в 2001 году был перенесен в Талды-Курган - не было вообще ни чего хорошего. Так как проживая в пригороде Алма-Аты, вернее даже у административной границы южной столицы, а это те же Боралдай, 71 Разъезд, Панфилово с Покровкой или другие близлежащие посёлки Карасайского, Илийского, Талгарского районов, жителям приходилось ездить в областной центр не в Алма-Ату которая рядом, а мотаться в Талды-Курган за 260 км, не говоря уже про жителей Алматинской области проживающих западнее в сторону Отара.

[Исправлено: Нурбанчик, 08.06.2022 - 12:08]
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