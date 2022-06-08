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≡  Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44412
Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
Отправлено: 08.06.22 - 10:23
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В Казахстане появились области Абай с административным центром в городе Семей, Жетысу с центром в Талдыкоргане и Улытау с центром в Жезказгане. Политологи рассказали, как будут формироваться маслихаты и акиматы в новых областях.
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viktorian85
§ viktorian85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.09.10
Сообщений:
376
Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
Отправлено: 08.06.22 - 10:23
#1
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Я один не пойму для чего это придумали? Отмазка типа тяжело управлять большой областью просто смешна.

[Исправлено: viktorian85, 08.06.2022 - 10:24]
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
718
Re: Вступил в силу указ президента о создании трёх новых...
Отправлено: 08.06.22 - 10:41
#2
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Цитата:
viktorian85:
Я один не пойму для чего это придумали?

как для чего? рабочие места новые для своих людей нужны))
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
990
Вступил в силу указ президента о создании трёх новых областей
Отправлено: 08.06.22 - 10:58
#3
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Эх,нам бы тоже от Тургая избавиться и супер бы было. А то миллиарды как в бездну из области уходят.
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