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≡ Региональный чемпионат KazRoboSport -2022 в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44412
Региональный чемпионат KazRoboSport -2022 в Костанае
Отправлено: 08.06.22 - 10:36
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07 июня 2022 года на базе Костанайского политехнического высшего колледжа состоялся региональный чемпионат по робототехнике «KazRoboSport», организованный Республиканским общественным объединением «Казахстанская Федерация спортивной и образовательной робототехники «КазРоботикс». Данные соревнования являются отборочным этапом на республиканский уровень.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
718
Re: Региональный чемпионат KazRoboSport -2022 в Костанае
Отправлено: 08.06.22 - 10:36
#1
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Цитата:
П

обедители регионального чемпионата

Уберите, пожалуйста, разрыв в слове "Победители") букву в предыдущем абзаце нечаянно оставили)
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