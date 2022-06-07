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Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44412
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 07.06.22 - 16:02
Как пояснила президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Мадина Тыныбаева, исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14158
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 16:02
В советское время мы с четвертого начали изучать, сейчас это наверно с 5го класса по нынешнему.
Помню англицский и французский на выбор что ли, или путаю, но начал учить английский, потом переезав немецкий и в результате ничего не знаю.
Может это и неправильно, в первых классах хотя бы подготовка должна к нему быть.
Все на английском ведь
Помню англицский и французский на выбор что ли, или путаю, но начал учить английский, потом переезав немецкий и в результате ничего не знаю.
Может это и неправильно, в первых классах хотя бы подготовка должна к нему быть.
Все на английском ведь
О
(Пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.19
- Сообщений:
- 4
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 16:43
Эти подопытные кролики, с которых начали изучение английского языка с 1 класса в этом году закончили девятый класс. Первоклашки ещё буквы не все знали, а им все три языка в один день ставили в расписание. Кто вернёт потерянное время и нервы? Вообще, преподавание языков в школах отвратительное. Учителя не хотят или не умеют этого делать. Возможно, не все. Но общее впечатление такое. Получается, эксперимент не удался.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5464
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 07.06.22 - 16:59
Цитата:
---Память ухудшается после принятия грушевого . Учили с 5ого класса в советское время !!
111:
мы с четвертого начали изучать
мы с четвертого начали изучать
---Память ухудшается после принятия грушевого . Учили с 5ого класса в советское время !!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 14158
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 07.06.22 - 17:10
Цитата:
У нас на Узкой изучали английский с четвертого.
В четвертом классе именно я и переехал потом в деревню.
[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 17:11]
Гога:
Память ухудшается после принятия грушевого
Память ухудшается после принятия грушевого
У нас на Узкой изучали английский с четвертого.
В четвертом классе именно я и переехал потом в деревню.
[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 17:11]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.09.12
- Сообщений:
- 978
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 17:19
исследований не проводил, но как будто в детстве мозг гибче и память хорошая.
Другое дело, что дети не хотят и им лень , потому что не интересно преподают. Помню как наш учитель давал программу -было интересно, а потом он(учитель) сменился, стало грустнее учить английский в старших классах. А в универе (КГПИ) мы на английском учили алфавит
Другое дело, что дети не хотят и им лень , потому что не интересно преподают. Помню как наш учитель давал программу -было интересно, а потом он(учитель) сменился, стало грустнее учить английский в старших классах. А в универе (КГПИ) мы на английском учили алфавит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5311
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 19:34
Может детям стипендию давать на успешно освоенные знания. Клянусь, дети чтоб заработать гранит науки буду выгрызать его поперек и вдоль
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 22:46
Цитата:
Чож однако тут такое неравноправие, однако тут можно сделать неправильные выводы с перспективой на будущее.
Таким образом, в первом классе в школах с казахским языком обучения дети будут изучать только казахский язык. Что касается школ с русским языком обучения, то там будут изучаться русский и казахские языки
Чож однако тут такое неравноправие, однако тут можно сделать неправильные выводы с перспективой на будущее.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16761
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 08.06.22 - 00:31
Цитата:
А можно сделать правильные, и на всякий случай учить английский
Don Julio:
можно сделать неправильные выводы с перспективой на будущее.
можно сделать неправильные выводы с перспективой на будущее.
А можно сделать правильные, и на всякий случай учить английский
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 08.06.22 - 08:58
Цитата:
Школики я их называю.
С одной стороны решение правильное, рано загружать языками, когда они свой родной еще не знают.
Племянник в этом году закончил 1 класс, намучились они с эти английским, вплоть до репетитора. Теперь пойдет во 2-ой, где его, английского, не будет, только с 3-его... всё что хоть как-то отложилось, забудется. И на фига мучили и ребенка, и себя?
Как говорится свято место пусто не бывает, убрали сарино Самопознание появится аймагамбетовский «Патриотизм и глобальные компетенции»...этож надо так на...вертить.
Его будут изучать школьники, начиная с 5 класса. Об уроках патриотизма рассказала президент Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина Мадина Тыныбаева. По ее словам, курс направлен на развитие у обучающихся навыков исследования, анализа, коллаборации, коммуникации. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов уже поддержал нововведение. Новый предмет появится в предстоящем учебном году с 1 сентября.
Ольга kost:
Эти подопытные кролики, с которых начали изучение английского языка с 1 класса
Эти подопытные кролики, с которых начали изучение английского языка с 1 класса
Школики я их называю.
С одной стороны решение правильное, рано загружать языками, когда они свой родной еще не знают.
Племянник в этом году закончил 1 класс, намучились они с эти английским, вплоть до репетитора. Теперь пойдет во 2-ой, где его, английского, не будет, только с 3-его... всё что хоть как-то отложилось, забудется. И на фига мучили и ребенка, и себя?
Как говорится свято место пусто не бывает, убрали сарино Самопознание появится аймагамбетовский «Патриотизм и глобальные компетенции»...этож надо так на...вертить.
Его будут изучать школьники, начиная с 5 класса. Об уроках патриотизма рассказала президент Национальной академии образования имени Ыбрая Алтынсарина Мадина Тыныбаева. По ее словам, курс направлен на развитие у обучающихся навыков исследования, анализа, коллаборации, коммуникации. Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов уже поддержал нововведение. Новый предмет появится в предстоящем учебном году с 1 сентября.
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 08.06.22 - 09:03
Цитата:
Не то слово... либо апашки-предпенсионного возраста по казахскому, либо вчерашние студентки по английскому.
За 5 лет в школе у ребенка сменилось по 5-6 этих учителей по каждому языку. Куда они пропадают? загадка... Каждый приходит со своими тараканами... пока дети подстроятся.
Ольга kost:
Вообще, преподавание языков в школах отвратительное.
Вообще, преподавание языков в школах отвратительное.
Не то слово... либо апашки-предпенсионного возраста по казахскому, либо вчерашние студентки по английскому.
За 5 лет в школе у ребенка сменилось по 5-6 этих учителей по каждому языку. Куда они пропадают? загадка... Каждый приходит со своими тараканами... пока дети подстроятся.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15326
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 08.06.22 - 10:15
Ну вот так постепенно, постепенно придут к тому откуда пришли.
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