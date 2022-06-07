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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 52 из 52«1...505152
Ответить Новый топик
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 22:56
#766
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Хорошо его и по полной использовали, превратили это в горе..
Шоу-горе..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 22:58
#767
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Цитата:
maxsaf:
А с кем разбираться?

Ну ты же начал там тараторить, просто голословно, о том, что его кто то аыкинул или спровоцировал.
Я тебя спросил кто.
4 мая.
Лишь бы превратить Горе в Шоу..
Шоу -Горе..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 22:59
#768
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Цитата:
111:
Не могу, особенно когда у взрослого человека есть голова,

А если помнишь, ты когда ушёл навсегда с форума, я ведь сожалел и даже тебя останавливал.
Ты ушёл, тебе помнишь, что сказал?
Забыл небось!
А я тебе сказал, пацан сказал, пацан сделал. Ушёл и крен с тобой, жалел значит, что ты уходишь!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:04
#769
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Цитата:
Don Julio:
ты когда ушёл навсегда с форума, я

Я ушел и говорил, что у меня родился сын, надо что то конкретное менять в жизни.
И да, не понял.
Ты прибежал сюда только в том году, уж кого кого, а тебя я точно не помню..
Так как я тебе мог что то сказать?
Дай ссылку то..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:05
#770
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Хм..
Я ушел после рождения сына в 2019м.
Пришел в том году значит, в 2021м, и что то тебе там сказал об уходе?
Это вообще, как можно такое придумать то?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:07
#771
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Не то что солгать нормально не могут наши смелые форумчане, а придумывают такую крень, что хоть стой, хоть падай..
Ладно, наверно завтра или сегодня опять жалобы пойдут, то Нурбанчик тут что то будет искать, то у меня болеее двух комментов подряд, то конкурс..
Посмейтесь над друг другом тут сами..
Блин, толстенькие пальчики не попадают..

[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 23:08]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:10
#772
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Цитата:
111:
надо что то конкретное менять в жизни. И да, не понял.

Если у тебя в жЫзни конкретно ничего не получилось, тогда в чем в этом что-ли Электрон виноват?
Или кто?
Или я?
:lol:
Сам Зеленский признает ошибки, извиняется при всех. Где он ошибался.
Но вижу и ты сам готов признать что ты был не прав.
Наверное скоро извинишься, признаешься в том что тебя тяготит твою совесть.
:-o
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:14
#773
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Цитата:
111:
Не то что солгать нормально не могут наши смелые форумчане,

Так ты научи, я же не против!
Дай мастер-класс.
Почем он у тебя?
Цитата:
111:
Ладно, наверно завтра или сегодня

Вишь как ты ж сам по Фрейду, завуалированно и срок себе назначил признания своего.
Значит не даёт тебе твоя совесть спокою. Берендит она тебя.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:27
#774
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Цитата:
111:
Посмейтесь над друг другом тут сами.. Блин, толстенькие пальчики не попадают..

Зачем смеяться друг над другом, если есть толстенькие пальчики? :lol: :lol:

[Исправлено: maxsaf, 08.06.2022 - 00:29]
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:48
#775
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Марик, ты чо обиделся-то?
Обиделся, ушёл, опять хлопнул дверью...
Или ты за грущевым грузинским ушёл?
8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.22 - 00:22
#776
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Цитата:
Don Julio:
Обиделся, ушёл, опять хлопнул дверью... Или ты за грущевым грузинским ушёл?

Как ушел? А мне что теперь без него на работе делать? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16761
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.22 - 03:36
#777
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Это где снято, кто знает? )




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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1309
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.22 - 06:58
#778
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Цитата:
111:
особенно когда у взрослого человека есть голова,

Важно, что бы в голове еще и мозги присутствовали
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