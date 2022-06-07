Отправлено: - 23:10

111:

надо что то конкретное менять в жизни. И да, не понял.

Цитата:Если у тебя в жЫзни конкретно ничего не получилось, тогда в чем в этом что-ли Электрон виноват?Или кто?Или я?Сам Зеленский признает ошибки, извиняется при всех. Где он ошибался.Но вижу и ты сам готов признать что ты был не прав.Наверное скоро извинишься, признаешься в том что тебя тяготит твою совесть.