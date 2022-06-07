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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 22:56
Хорошо его и по полной использовали, превратили это в горе..
Шоу-горе..
Шоу-горе..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 22:58
Цитата:
Ну ты же начал там тараторить, просто голословно, о том, что его кто то аыкинул или спровоцировал.
Я тебя спросил кто.
4 мая.
Лишь бы превратить Горе в Шоу..
Шоу -Горе..
maxsaf:
А с кем разбираться?
А с кем разбираться?
Ну ты же начал там тараторить, просто голословно, о том, что его кто то аыкинул или спровоцировал.
Я тебя спросил кто.
4 мая.
Лишь бы превратить Горе в Шоу..
Шоу -Горе..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 22:59
Цитата:
А если помнишь, ты когда ушёл навсегда с форума, я ведь сожалел и даже тебя останавливал.
Ты ушёл, тебе помнишь, что сказал?
Забыл небось!
А я тебе сказал, пацан сказал, пацан сделал. Ушёл и крен с тобой, жалел значит, что ты уходишь!
111:
Не могу, особенно когда у взрослого человека есть голова,
Не могу, особенно когда у взрослого человека есть голова,
А если помнишь, ты когда ушёл навсегда с форума, я ведь сожалел и даже тебя останавливал.
Ты ушёл, тебе помнишь, что сказал?
Забыл небось!
А я тебе сказал, пацан сказал, пацан сделал. Ушёл и крен с тобой, жалел значит, что ты уходишь!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:04
Цитата:
Я ушел и говорил, что у меня родился сын, надо что то конкретное менять в жизни.
И да, не понял.
Ты прибежал сюда только в том году, уж кого кого, а тебя я точно не помню..
Так как я тебе мог что то сказать?
Дай ссылку то..
Don Julio:
ты когда ушёл навсегда с форума, я
ты когда ушёл навсегда с форума, я
Я ушел и говорил, что у меня родился сын, надо что то конкретное менять в жизни.
И да, не понял.
Ты прибежал сюда только в том году, уж кого кого, а тебя я точно не помню..
Так как я тебе мог что то сказать?
Дай ссылку то..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:05
Хм..
Я ушел после рождения сына в 2019м.
Пришел в том году значит, в 2021м, и что то тебе там сказал об уходе?
Это вообще, как можно такое придумать то?
Я ушел после рождения сына в 2019м.
Пришел в том году значит, в 2021м, и что то тебе там сказал об уходе?
Это вообще, как можно такое придумать то?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:07
Не то что солгать нормально не могут наши смелые форумчане, а придумывают такую крень, что хоть стой, хоть падай..
Ладно, наверно завтра или сегодня опять жалобы пойдут, то Нурбанчик тут что то будет искать, то у меня болеее двух комментов подряд, то конкурс..
Посмейтесь над друг другом тут сами..
Блин, толстенькие пальчики не попадают..
[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 23:08]
Ладно, наверно завтра или сегодня опять жалобы пойдут, то Нурбанчик тут что то будет искать, то у меня болеее двух комментов подряд, то конкурс..
Посмейтесь над друг другом тут сами..
Блин, толстенькие пальчики не попадают..
[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 23:08]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:10
Цитата:
Если у тебя в жЫзни конкретно ничего не получилось, тогда в чем в этом что-ли Электрон виноват?
Или кто?
Или я?
Сам Зеленский признает ошибки, извиняется при всех. Где он ошибался.
Но вижу и ты сам готов признать что ты был не прав.
Наверное скоро извинишься, признаешься в том что тебя тяготит твою совесть.
111:
надо что то конкретное менять в жизни. И да, не понял.
надо что то конкретное менять в жизни. И да, не понял.
Если у тебя в жЫзни конкретно ничего не получилось, тогда в чем в этом что-ли Электрон виноват?
Или кто?
Или я?
Сам Зеленский признает ошибки, извиняется при всех. Где он ошибался.
Но вижу и ты сам готов признать что ты был не прав.
Наверное скоро извинишься, признаешься в том что тебя тяготит твою совесть.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:14
Цитата:
Так ты научи, я же не против!
Дай мастер-класс.
Почем он у тебя?
Цитата:
Вишь как ты ж сам по Фрейду, завуалированно и срок себе назначил признания своего.
Значит не даёт тебе твоя совесть спокою. Берендит она тебя.
111:
Не то что солгать нормально не могут наши смелые форумчане,
Не то что солгать нормально не могут наши смелые форумчане,
Так ты научи, я же не против!
Дай мастер-класс.
Почем он у тебя?
Цитата:
111:
Ладно, наверно завтра или сегодня
Ладно, наверно завтра или сегодня
Вишь как ты ж сам по Фрейду, завуалированно и срок себе назначил признания своего.
Значит не даёт тебе твоя совесть спокою. Берендит она тебя.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:27
Цитата:
Зачем смеяться друг над другом, если есть толстенькие пальчики?
[Исправлено: maxsaf, 08.06.2022 - 00:29]
111:
Посмейтесь над друг другом тут сами.. Блин, толстенькие пальчики не попадают..
Посмейтесь над друг другом тут сами.. Блин, толстенькие пальчики не попадают..
Зачем смеяться друг над другом, если есть толстенькие пальчики?
[Исправлено: maxsaf, 08.06.2022 - 00:29]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 23:48
Марик, ты чо обиделся-то?
Обиделся, ушёл, опять хлопнул дверью...
Или ты за грущевым грузинским ушёл?
Обиделся, ушёл, опять хлопнул дверью...
Или ты за грущевым грузинским ушёл?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.22 - 00:22
Цитата:
Как ушел? А мне что теперь без него на работе делать?
Don Julio:
Обиделся, ушёл, опять хлопнул дверью... Или ты за грущевым грузинским ушёл?
Обиделся, ушёл, опять хлопнул дверью... Или ты за грущевым грузинским ушёл?
Как ушел? А мне что теперь без него на работе делать?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.06.22 - 03:36
Это где снято, кто знает? )
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