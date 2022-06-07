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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 146 из 147«1...144145146147»
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Куратор темы: 111
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:41
#2176
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Цитата:
111:
Все думаю, для чего я купил манку.. Ведь что то хотел с нее сготовить..

Ну вот!
НАЧАЛОСЬ!
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:43
#2177
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А, сырники из творога будем печь..
И даже кухарка забыла, для чего брали манку..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:52
#2178
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Цитата:
111:
А, сырники из творога будем печь.. И даже кухарка забыла, для чего брали манку..

Может сырники лучше таки всё таки из творога, а не из манки?
Или ты так себя наказуешь из-за нечистой совести?
Может ещё и грушевый сегодня отменишь?
:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:08
#2179
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Для начала замешиваем тесто для бежбара, куда же без него..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:09
#2180
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Цитата:
Don Julio:
Может сырники лучше таки всё таки из творога,

Делать будем согласно рецепту..
На 250 грамм творога требуется 60 грамм манки..

[Исправлено: 111, 08.06.2022 - 00:10]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:26
#2181
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Цитата:
111:
Делать будем согласно рецепту.. На 250 грамм творога требуется 60 грамм манки..

Это зависит от влажности творога, только на глаз. Если творог сухой то можно вообще без манки. Я профи в сырниках и в ленивых варениках ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:35
#2182
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Цитата:
maxsaf:
Это зависит от влажности творога

Да, скорее всего, мы то туда плюхнули кесушку творога, что не съели, получилось немного жидковато, сейчас настоится пару минут и плюхнем творог наверно
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:03
#2183
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Ну вот, первый блин как говорится..
Сырники из манки..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:23
#2184
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Ну и сгущенка..
Пробуем, молоко берем 6 процентов
Проверяем по весам, сколько там, 995, учитывая что в пакетике на стенках и в уголках, скорее всего вес 1 литр это правильный вес..



[Исправлено: 111, 08.06.2022 - 01:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:25
#2185
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Взяли вот такое вот молоко, которое весит правильно..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:41
#2186
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Как получились сырники..



Резиновые формочки кажется это зря взяли.
Попробуем потом в железной.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:44
#2187
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Отдельно готовим бежбар.
Колбаса еще варится..



После двух суток поедания всяких трав, свеклы, броколи и петрушек, сожрал большой кусок мяса с удовольствием, никогда так не думал, что мясо на воде в простой кастрюле имеет такой удивительный вкус!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 02:05
#2188
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Первый раз катаем тесто для бежбара из термомикса, но по рецепту моей кухарки.
Сколько облазил ютуб и всякие рецепты в комбайне, там такого конечно нет, сколько грамм, сколько того то..
Стандартные есть, пицца, хлеб, песок, а вот для казахского бежбара нет..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 02:10
#2189
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50 минут прошло, и вот она..
Интересно, сколько там осталось..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14158
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 02:16
#2190
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Для сравнения, 700 граммовая баночка для сгущенки от Депа.
И сколько там получилось от литра молока плюс 200 грамм сахара..
Думаю где то 400-450..


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