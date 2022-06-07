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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:41
Цитата:
Ну вот!
НАЧАЛОСЬ!
111:
Все думаю, для чего я купил манку.. Ведь что то хотел с нее сготовить..
Все думаю, для чего я купил манку.. Ведь что то хотел с нее сготовить..
Ну вот!
НАЧАЛОСЬ!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:43
А, сырники из творога будем печь..
И даже кухарка забыла, для чего брали манку..
И даже кухарка забыла, для чего брали манку..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:52
Цитата:
Может сырники лучше таки всё таки из творога, а не из манки?
Или ты так себя наказуешь из-за нечистой совести?
Может ещё и грушевый сегодня отменишь?
111:
А, сырники из творога будем печь.. И даже кухарка забыла, для чего брали манку..
А, сырники из творога будем печь.. И даже кухарка забыла, для чего брали манку..
Может сырники лучше таки всё таки из творога, а не из манки?
Или ты так себя наказуешь из-за нечистой совести?
Может ещё и грушевый сегодня отменишь?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:08
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:09
Цитата:
Делать будем согласно рецепту..
На 250 грамм творога требуется 60 грамм манки..
[Исправлено: 111, 08.06.2022 - 00:10]
Don Julio:
Может сырники лучше таки всё таки из творога,
Может сырники лучше таки всё таки из творога,
Делать будем согласно рецепту..
На 250 грамм творога требуется 60 грамм манки..
[Исправлено: 111, 08.06.2022 - 00:10]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16760
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:26
Цитата:
Это зависит от влажности творога, только на глаз. Если творог сухой то можно вообще без манки. Я профи в сырниках и в ленивых варениках
111:
Делать будем согласно рецепту.. На 250 грамм творога требуется 60 грамм манки..
Делать будем согласно рецепту.. На 250 грамм творога требуется 60 грамм манки..
Это зависит от влажности творога, только на глаз. Если творог сухой то можно вообще без манки. Я профи в сырниках и в ленивых варениках
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:35
Цитата:
Да, скорее всего, мы то туда плюхнули кесушку творога, что не съели, получилось немного жидковато, сейчас настоится пару минут и плюхнем творог наверно
maxsaf:
Это зависит от влажности творога
Это зависит от влажности творога
Да, скорее всего, мы то туда плюхнули кесушку творога, что не съели, получилось немного жидковато, сейчас настоится пару минут и плюхнем творог наверно
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:03
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:23
Ну и сгущенка..
Пробуем, молоко берем 6 процентов
Проверяем по весам, сколько там, 995, учитывая что в пакетике на стенках и в уголках, скорее всего вес 1 литр это правильный вес..
[Исправлено: 111, 08.06.2022 - 01:24]
Пробуем, молоко берем 6 процентов
Проверяем по весам, сколько там, 995, учитывая что в пакетике на стенках и в уголках, скорее всего вес 1 литр это правильный вес..
[Исправлено: 111, 08.06.2022 - 01:24]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:25
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:41
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 01:44
Отдельно готовим бежбар.
Колбаса еще варится..
После двух суток поедания всяких трав, свеклы, броколи и петрушек, сожрал большой кусок мяса с удовольствием, никогда так не думал, что мясо на воде в простой кастрюле имеет такой удивительный вкус!
Колбаса еще варится..
После двух суток поедания всяких трав, свеклы, броколи и петрушек, сожрал большой кусок мяса с удовольствием, никогда так не думал, что мясо на воде в простой кастрюле имеет такой удивительный вкус!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 02:05
Первый раз катаем тесто для бежбара из термомикса, но по рецепту моей кухарки.
Сколько облазил ютуб и всякие рецепты в комбайне, там такого конечно нет, сколько грамм, сколько того то..
Стандартные есть, пицца, хлеб, песок, а вот для казахского бежбара нет..
Сколько облазил ютуб и всякие рецепты в комбайне, там такого конечно нет, сколько грамм, сколько того то..
Стандартные есть, пицца, хлеб, песок, а вот для казахского бежбара нет..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 02:10
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 02:16
Для сравнения, 700 граммовая баночка для сгущенки от Депа.
И сколько там получилось от литра молока плюс 200 грамм сахара..
Думаю где то 400-450..
И сколько там получилось от литра молока плюс 200 грамм сахара..
Думаю где то 400-450..
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