Отправлено: - 23:52

111:

А, сырники из творога будем печь.. И даже кухарка забыла, для чего брали манку..

Цитата:Может сырники лучше таки всё таки из творога, а не из манки?Или ты так себя наказуешь из-за нечистой совести?Может ещё и грушевый сегодня отменишь?