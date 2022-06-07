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≡ Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44410
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 07.06.22 - 16:02
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Как пояснила президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Мадина Тыныбаева, исследования и анализ, проведенные казахстанскими и международными экспертами, показали, что первокласснику трудно изучать сразу три языка одновременно.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14154
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 16:02
#1
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В советское время мы с четвертого начали изучать, сейчас это наверно с 5го класса по нынешнему.
Помню англицский и французский на выбор что ли, или путаю, но начал учить английский, потом переезав немецкий и в результате ничего не знаю.
Может это и неправильно, в первых классах хотя бы подготовка должна к нему быть.
Все на английском ведь
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О
§ Ольга kost
(Пользователи)
Регистрация:
28.05.19
Сообщений:
4
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 16:43
#2
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Эти подопытные кролики, с которых начали изучение английского языка с 1 класса в этом году закончили девятый класс. Первоклашки ещё буквы не все знали, а им все три языка в один день ставили в расписание. Кто вернёт потерянное время и нервы? Вообще, преподавание языков в школах отвратительное. Учителя не хотят или не умеют этого делать. Возможно, не все. Но общее впечатление такое. Получается, эксперимент не удался.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5464
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 07.06.22 - 16:59
#3
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Цитата:
111:
мы с четвертого начали изучать

---Память ухудшается после принятия грушевого . Учили с 5ого класса в советское время !!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14154
Казахстанские школьники не будут изучать английский с первого класса
Отправлено: 07.06.22 - 17:10
#4
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Цитата:
Гога:
Память ухудшается после принятия грушевого

У нас на Узкой изучали английский с четвертого.
В четвертом классе именно я и переехал потом в деревню.

[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 17:11]
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
978
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 17:19
#5
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исследований не проводил, но как будто в детстве мозг гибче и память хорошая.
Другое дело, что дети не хотят и им лень , потому что не интересно преподают. Помню как наш учитель давал программу -было интересно, а потом он(учитель) сменился, стало грустнее учить английский в старших классах. А в универе (КГПИ) мы на английском учили алфавит :-(
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5311
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 19:34
#6
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Может детям стипендию давать на успешно освоенные знания. Клянусь, дети чтоб заработать гранит науки буду выгрызать его поперек и вдоль
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 07.06.22 - 22:46
#7
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Цитата:
Таким образом, в первом классе в школах с казахским языком обучения дети будут изучать только казахский язык. Что касается школ с русским языком обучения, то там будут изучаться русский и казахские языки

Чож однако тут такое неравноправие, однако тут можно сделать неправильные выводы с перспективой на будущее.
8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16760
Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...
Отправлено: 08.06.22 - 00:31
#8
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Цитата:
Don Julio:
можно сделать неправильные выводы с перспективой на будущее.

А можно сделать правильные, и на всякий случай учить английский :lol:
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