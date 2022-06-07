Отправлено: - 22:46

Таким образом, в первом классе в школах с казахским языком обучения дети будут изучать только казахский язык. Что касается школ с русским языком обучения, то там будут изучаться русский и казахские языки

Цитата:Чож однако тут такое неравноправие, однако тут можно сделать неправильные выводы с перспективой на будущее.