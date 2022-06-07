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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 146 из 146«1...144145146
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Куратор темы: 111
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:41
#2176
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Цитата:
111:
Все думаю, для чего я купил манку.. Ведь что то хотел с нее сготовить..

Ну вот!
НАЧАЛОСЬ!
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14148
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:43
#2177
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А, сырники из творога будем печь..
И даже кухарка забыла, для чего брали манку..
Профайл
Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:52
#2178
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Цитата:
111:
А, сырники из творога будем печь.. И даже кухарка забыла, для чего брали манку..

Может сырники лучше таки всё таки из творога, а не из манки?
Или ты так себя наказуешь из-за нечистой совести?
Может ещё и грушевый сегодня отменишь?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14148
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:08
#2179
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Для начала замешиваем тесто для бежбара, куда же без него..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14148
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 08.06.22 - 00:09
#2180
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Цитата:
Don Julio:
Может сырники лучше таки всё таки из творога,

Делать будем согласно рецепту..
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