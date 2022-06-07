Отправлено: - 17:17

Маркс:

что ты elektron'а выгнал с форума

Цитата:4 го мая..Заставил его написать заявление..Держал еще..Но нестыковочка, тучи у меня на Родине, а не у вас в Германиях..Ну а сделать мученником, можно конечно, можно венки даже собрать и поплакать что ли..Кто за?