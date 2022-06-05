Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44410
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 10:26
Даже справедливая в деталях, а в немалой мере и по сути критика российских СМИ пред казахстанским читателем вольно или невольно предстает в виде охапки хвороста, швыряемой в огонь ненависти уже не просто к продажности СМИ, а к конкретной стране.
Читать новость
Читать новость
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 23:35
Цитата:
Я думал там создатель Бората сценарий писал)
[Исправлено: maxsaf, 06.06.2022 - 23:40]
Don Julio:
ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию
ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию
Я думал там создатель Бората сценарий писал)
[Исправлено: maxsaf, 06.06.2022 - 23:40]
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:06
Цитата:
То есть в России все, кто выступает на государственном телевидении вдруг стали диктаторами? Политологи, преподаватели, режиссеры, писатели и даже сами либералы? Это прямо как у таксиста из фильма "Брат2": "Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали диктаторами!" На самом деле все просто. Эти телепрограммы, типа Киселева и Соловьева, вещают в формате старпёров, т.е. для тех, кому за 50+ и приглашают туда таких же солидных людей, которых тоже отбирают по соответствующим критериям.
А молодежную аудиторию в это же время окучивают интернетчики, которые порой и сами не ведая, что творят, тупо хайпуют для рубки бабла, используя всякие приколы и неформатные штучки, чтобы привлечь интерес неопытных сосунков. Как там в Незнайке художник Тюбик спрашивал у заказчиц портретов: "Вам нужна красота или сходство?". И всем, как ни странно, была нужна красота и плевать было на сходство. Так и в случае с пропагандой. Молодым нужны революции, перемены, ведь они полагают, что дальше будет гораздо лучше. И только когда наступят пару раз на грабли, окунутся в чан с жизненными нечистотами, тогда начинают успокаиваться и переходить в разряд спокойных и уравновешенных потребителей здорового контента.
Цитата:
Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений. Сплошные завывания о том, что страна катится в пропасть, что давно пора сдаваться западу и тогда они так сильно начнут нас любить, что будет невозможно вырваться из их сладких объятий.
abaika95:
У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешь
У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешь
То есть в России все, кто выступает на государственном телевидении вдруг стали диктаторами? Политологи, преподаватели, режиссеры, писатели и даже сами либералы? Это прямо как у таксиста из фильма "Брат2": "Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали диктаторами!" На самом деле все просто. Эти телепрограммы, типа Киселева и Соловьева, вещают в формате старпёров, т.е. для тех, кому за 50+ и приглашают туда таких же солидных людей, которых тоже отбирают по соответствующим критериям.
А молодежную аудиторию в это же время окучивают интернетчики, которые порой и сами не ведая, что творят, тупо хайпуют для рубки бабла, используя всякие приколы и неформатные штучки, чтобы привлечь интерес неопытных сосунков. Как там в Незнайке художник Тюбик спрашивал у заказчиц портретов: "Вам нужна красота или сходство?". И всем, как ни странно, была нужна красота и плевать было на сходство. Так и в случае с пропагандой. Молодым нужны революции, перемены, ведь они полагают, что дальше будет гораздо лучше. И только когда наступят пару раз на грабли, окунутся в чан с жизненными нечистотами, тогда начинают успокаиваться и переходить в разряд спокойных и уравновешенных потребителей здорового контента.
Цитата:
abaika95:
Тут вроде все четко и логично,но как говорится "не все так однозначно" особенно если начинаешь размышлять) ааа подождитека!!
Тут вроде все четко и логично,но как говорится "не все так однозначно" особенно если начинаешь размышлять) ааа подождитека!!
Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений. Сплошные завывания о том, что страна катится в пропасть, что давно пора сдаваться западу и тогда они так сильно начнут нас любить, что будет невозможно вырваться из их сладких объятий.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:23
Цитата:
Это которых на бамбасе украинцы 8 лет домбили? А не или это про того мальчика зачинателя новой религии повешенного на кресте и воскресшего что его теперь найти никто не может?))
Цитата:
А у зеленского как раз много ошибок за которые он потом извиняется из за чего российская пропаганда исходит на одно теплое состояние пытаясь выставить того как некомпетеного президента (правда который 3 месяца домбит пятую "сверхдержаву" мира ну это так)
Ведь они то при диктатуре свои ошибки признавать не могут))
Don Julio:
Но вот вы как считаете, Арестович, а за ней и все западные СМИ, после врак насчёт 100500 миллионов изнасилованных детей
Но вот вы как считаете, Арестович, а за ней и все западные СМИ, после врак насчёт 100500 миллионов изнасилованных детей
Это которых на бамбасе украинцы 8 лет домбили? А не или это про того мальчика зачинателя новой религии повешенного на кресте и воскресшего что его теперь найти никто не может?))
Цитата:
Don Julio:
Сбавьте обороты, а то такое ощущение что ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию 95 квартала нарисовался...
Сбавьте обороты, а то такое ощущение что ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию 95 квартала нарисовался...
А у зеленского как раз много ошибок за которые он потом извиняется из за чего российская пропаганда исходит на одно теплое состояние пытаясь выставить того как некомпетеного президента (правда который 3 месяца домбит пятую "сверхдержаву" мира ну это так)
Ведь они то при диктатуре свои ошибки признавать не могут))
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:30
Цитата:
Да какая там логика и мысли??
ACROS:
вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли
вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли
Да какая там логика и мысли??
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:30
Цитата:
Россия напала на Украину потомучто у диктатора Путина последние 4 года резко просел рейтинг
Нужна была маленькая победоносная война для сплочения народа вокруг диктатора
Сплочение видим
Маленькой победносной как всегда у диктаторов не вышло
Поэтому диктатор и его карманные СМИ начали закатывать истерику оправдываясь что если бы мы не напали то завтра бы на нас напало НАТО
Глубинный народ России хавает как всегда ложками
Войну надо оставить
Диктатора судить
Все четко и логично Цитата:
Поздно уже просто сдаваться
Теперь россиянам надо умолять чтобы пощадили и в России не произошли вторые 90ые к чему дело сейчас активно идёт
Маркс: То есть в России все, кто выступает на государственном телевиденииЦитата:
Маркс: Вчера специально посмотрел интервью с Путиным,Цитата:
abaika95: У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешьМаркс повнимательнее, повнимательнее будьте Ваши слабые попытки увести разговоры в сторону от диктатора Путина погоды вам не делают)Цитата:
Маркс:
Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений.
Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений.
Россия напала на Украину потомучто у диктатора Путина последние 4 года резко просел рейтинг
Нужна была маленькая победоносная война для сплочения народа вокруг диктатора
Сплочение видим
Маленькой победносной как всегда у диктаторов не вышло
Поэтому диктатор и его карманные СМИ начали закатывать истерику оправдываясь что если бы мы не напали то завтра бы на нас напало НАТО
Глубинный народ России хавает как всегда ложками
Войну надо оставить
Диктатора судить
Все четко и логично Цитата:
Маркс:
что давно пора сдаваться западу
что давно пора сдаваться западу
Поздно уже просто сдаваться
Теперь россиянам надо умолять чтобы пощадили и в России не произошли вторые 90ые к чему дело сейчас активно идёт
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:34
Цитата:
Да,да, да. Так же, как доблестная украинская армия уже окружает Екатеринбург подводными лодками
ACROS:
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас, ястребов.
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас, ястребов.
Да,да, да. Так же, как доблестная украинская армия уже окружает Екатеринбург подводными лодками
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:40
Цитата:
Именно так и есть))) зачем доказывать кому-то, что земля не треугольная, а круглая и комары не улетают зимовать на юг)))
Маркс:
Уже давно никто не хочет отвечать на эти банальности и разоблачать мухлёж, но похоже, что отсутствие возражений г-н abaika95 до сих пор приписывает себе в победные реляции и продолжает мельтешить ... хотя бы только для г-на ACROS.
Уже давно никто не хочет отвечать на эти банальности и разоблачать мухлёж, но похоже, что отсутствие возражений г-н abaika95 до сих пор приписывает себе в победные реляции и продолжает мельтешить ... хотя бы только для г-на ACROS.
Именно так и есть))) зачем доказывать кому-то, что земля не треугольная, а круглая и комары не улетают зимовать на юг)))
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:46
Цитата:
Еще есть случаи, когда люди добровольно и с явным удовольствием сами развешивают лапшу себе на уши, перебрав грушевого и грузинского
Skeptic:
в случаях, когда людей лишают альтернативных источников информации. Пропаганды, если хотите. Как сейчас делается на Украине, да и на западе вообще. Там на людей надевают "шоры" и ставят перед глазами однонаправленную картинку, где начисто отсутствуют другие точки зрения
в случаях, когда людей лишают альтернативных источников информации. Пропаганды, если хотите. Как сейчас делается на Украине, да и на западе вообще. Там на людей надевают "шоры" и ставят перед глазами однонаправленную картинку, где начисто отсутствуют другие точки зрения
Еще есть случаи, когда люди добровольно и с явным удовольствием сами развешивают лапшу себе на уши, перебрав грушевого и грузинского
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:48
Цитата:
Таки Вы не один такой
Skeptic:
А Абайку я не читаю. Пролистываю не глядя. Не может он написать что-то полезное. Я уже не говорю о правде и объективности. Он свои шоры надел на себя добровольно и с удовольствием. Не вижу смысла тратить время на объяснение ему чего-либо и, тем паче, на споры с ним. Это его проблемы.
А Абайку я не читаю. Пролистываю не глядя. Не может он написать что-то полезное. Я уже не говорю о правде и объективности. Он свои шоры надел на себя добровольно и с удовольствием. Не вижу смысла тратить время на объяснение ему чего-либо и, тем паче, на споры с ним. Это его проблемы.
Таки Вы не один такой
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:56
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Господи
Дай людям умение вести себя последовательно и логично)))
Иначе я помру со смеху)
гражданин СССР:
А Абайку я не читаю.
А Абайку я не читаю.
Цитата:
гражданин СССР:
Таки Вы не один такой
Таки Вы не один такой
Цитата:
гражданин СССР:
Да какая там логика и мысли?
Да какая там логика и мысли?
Господи
Дай людям умение вести себя последовательно и логично)))
Иначе я помру со смеху)
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 11:07
Цитата:
А теперь логично и последовательно: как вы себе это представляете?
abaika95:
Диктатора судить
Диктатора судить
А теперь логично и последовательно: как вы себе это представляете?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15325
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 13:20
Цитата:
Ну, во-первых, я с ним не "играю", чтобы проигрывать. Во-вторых - а что значит его "победа" тут, на форуме? Можно сколько угодно "выигрывать" на кухне с соседом, но это совершенно ничего общего с объективной реальностью не имеет. А в-третьих - а судьи кто? Если с вашей точки зрения он "выигрывает", то с другой точки зрения - просто забалтывает тему, ведь его аргументы никем не проверяются и доказательств он не приводит.
ACROS:
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас
Ну, во-первых, я с ним не "играю", чтобы проигрывать. Во-вторых - а что значит его "победа" тут, на форуме? Можно сколько угодно "выигрывать" на кухне с соседом, но это совершенно ничего общего с объективной реальностью не имеет. А в-третьих - а судьи кто? Если с вашей точки зрения он "выигрывает", то с другой точки зрения - просто забалтывает тему, ведь его аргументы никем не проверяются и доказательств он не приводит.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 16:45
Цитата:
Да-да ...
Сорняки уничтожать
На грабли не наступать
На сварку не смотреть
Селедку с молоком не есть
abaika95:
Войну надо оставить
Диктатора судить
Войну надо оставить
Диктатора судить
Да-да ...
Сорняки уничтожать
На грабли не наступать
На сварку не смотреть
Селедку с молоком не есть
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 23:23
Цитата:
Вишь оно как!
Я то думал ты на мои вопросы ответишь, а ты мне задаешь.
Как-то странно, обладая умением знать о чем думают или даже будут думать мировые лидеры, а тут прокол за проколом...
На простые вопросы сыпешься как двоечник на экзамене.
Цитата:
Стесняюсь узнать, ему может сферу деятельности сменить!? Пока ещё есть перед кем извиняться?
abaika95:
Это которых на бамбасе украинцы 8 лет домбили? А не или это про того мальчика зачинателя новой религии повешенного
Это которых на бамбасе украинцы 8 лет домбили? А не или это про того мальчика зачинателя новой религии повешенного
Вишь оно как!
Я то думал ты на мои вопросы ответишь, а ты мне задаешь.
Как-то странно, обладая умением знать о чем думают или даже будут думать мировые лидеры, а тут прокол за проколом...
На простые вопросы сыпешься как двоечник на экзамене.
Цитата:
abaika95:
А у зеленского как раз много ошибок за которые он потом извиняется
А у зеленского как раз много ошибок за которые он потом извиняется
Стесняюсь узнать, ему может сферу деятельности сменить!? Пока ещё есть перед кем извиняться?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1326
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 23:35
Цитата:
Как-то у меня не складывается.
Давай-ка тезисно.
Если Зеленский совершает много ошибок, за которые потом извиняется, то он компетентный или не-компетентный?
Цитата:
Тогда, что убитые/угнанные/замученные/изнасилованные мирные украинские дети, женщины и старики это-ФЕЙК!?
Вы мне открыли глаза!
Спасибо, добрый человек!
Цитата:
А это точно поможет!?
abaika95:
пытаясь выставить того как некомпетеного президента
пытаясь выставить того как некомпетеного президента
Как-то у меня не складывается.
Давай-ка тезисно.
Если Зеленский совершает много ошибок, за которые потом извиняется, то он компетентный или не-компетентный?
Цитата:
abaika95:
правда который 3 месяца домбит пятую "сверхдержаву" мира ну это так
правда который 3 месяца домбит пятую "сверхдержаву" мира ну это так
Тогда, что убитые/угнанные/замученные/изнасилованные мирные украинские дети, женщины и старики это-ФЕЙК!?
Вы мне открыли глаза!
Спасибо, добрый человек!
Цитата:
abaika95:
Иначе я помру со смеху)
Иначе я помру со смеху)
А это точно поможет!?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать