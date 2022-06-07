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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 145 из 146«1...143144145146»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 15:05
#2161
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Ну и параллельно пекем хлебушек..



Почему то он называется фукача, наверно японское что то..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 15:15
#2162
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Вот такая вот фокача..

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 15:16
#2163
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А тем временем какие то тучи сгущаются..

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2188
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 17:05
#2164
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Цитата:
111:
А тем временем какие то тучи сгущаются..

Природа хмурится за то, что ты elektron'а выгнал с форума. Как бы молния в окно не жахнула.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 17:17
#2165
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Цитата:
Маркс:
что ты elektron'а выгнал с форума

4 го мая..
Заставил его написать заявление..
Держал еще..
Но нестыковочка, тучи у меня на Родине, а не у вас в Германиях..
Ну а сделать мученником, можно конечно, можно венки даже собрать и поплакать что ли..
Кто за?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 22:12
#2166
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Мои комментарии даже действуют на природу и на тучи..
Это круто наверно..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16757
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 22:39
#2167
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Цитата:
Маркс:
Как бы молния в окно не жахнула.

Все что связано с электричеством - теперь опасно. :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 22:51
#2168
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Амиркина банда..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:11
#2169
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Берем шоколад для какао какого то пудинга

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:12
#2170
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Ветчина такая вот, для пиццы без грибов, попробуем..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:15
#2171
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Берем горчицу для готовки майонеза..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:17
#2172
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Огуречный рассол нам нужен для готовки горчицы..
Огурцы на пиццу, и на рассольник..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:19
#2173
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Еще взяли на сгущенку чего то, и на кексы с ванилью взяли формочки какие то..



Будем сегодня что то делать..
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Don Julio
§ Don Julio
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1326
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:39
#2174
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Цитата:
111:
Берем шоколад для какао какого то пудинга

Цитата:
111:
Огуречный рассол нам нужен для готовки горчицы.. Огурцы на пиццу, и на рассольник..

Цитата:
111:
Еще взяли на сгущенку чего то, и на кексы с ванилью взяли формочки какие то..

Главное не перепутай что для чего! Пока не началось!
:lol: :lol: :lol:

[Исправлено: Don Julio, 07.06.2022 - 23:40]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14147
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 07.06.22 - 23:39
#2175
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Все думаю, для чего я купил манку..
Ведь что то хотел с нее сготовить..
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Страница 145 из 146«1...143144145146»
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