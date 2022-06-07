Отправлено: - 22:14

НГ:Казахстан отменит требование ПЦР-теста

[Исправлено: Нурбанчик, 07.06.2022 - 22:22]

Цитата:Ура!А то все заПЦРтестились с этими ватными палочками в носИнформация от Госсанврача об отмене ограничений размещена наНо такой документ, к сожалениюнаверное нельзя считать официальным, так как его выдало Министерство здравохранения Республики Казахстан, а такой организации нет в Казахстане, как и нет должности со словами Есмагамбетова,хотя посольство об этом умалчиваетСсылка на скачивание вышеуказанного документа размещена в конце статьи на сайте, или по прямойс сайта посольства.