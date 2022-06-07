Прогноз на 5 дней
ясно+19°C
  • 749 мм рт.ст.
  • 63% влажность
  • Ю-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан отменит требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44410
Казахстан отменит требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня
Отправлено: 07.06.22 - 22:14
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 8 июня будут отменены требования по подтверждению вакцинации и ПЦР-теста при пересечении границы для граждан Казахстана и иностранцев. Такое решение приняла Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса
Читать новость

Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2204
Казахстан отменит требование ПЦР-теста и паспорта вакцинации с 8 июня
Отправлено: 07.06.22 - 22:14
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:Казахстан отменит требование ПЦР-теста

Ура! :lol: А то все заПЦРтестились с этими ватными палочками в нос :-)
Информация от Госсанврача об отмене ограничений размещена на Сайте посольства РК в РФ
Но такой документ, к сожалению :-o наверное нельзя считать официальным, так как его выдало Министерство здравНохранения Республики Казахстан, а такой организации нет в Казахстане, как и нет должности со словами Есмагамбетова,хотя посольство об этом умалчивает


Ссылка на скачивание вышеуказанного документа размещена в конце статьи на сайте посольства РК в РФ, или по прямой ссылке с сайта посольства.

[Исправлено: Нурбанчик, 07.06.2022 - 22:22]
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 64, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 64
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS