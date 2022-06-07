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ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля, будут закрыты принудительно
ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля, будут закрыты принудительно
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