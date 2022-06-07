Re: ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля,...

Отправлено: - 18:02

Нет анализа, нет стратегического планирования, я сколько говорил, про то , что целый город выстроили за железной дорогой, ноль внимания, теперь аким города говорит об этом, пост фактум, фигня какая, главное построили. отчитались, а что там дальше будет...Строят по советским СНИП м, как будто, у нас не степь, а Европа, с её узкими улочками . зато потом будут говорить, у нас всё цивилизованно