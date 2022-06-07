Прогноз на 5 дней
переменная облачность+25°C
  • 747 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля, будут закрыты принудительно
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44409
ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля, будут закрыты принудительно
Отправлено: 07.06.22 - 17:51
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Специалист отдела жилотношений Сайлау Асылбаев заявил: "Когда в силу вступит закон, тогда наши сотрудники заработают в полную силу и будут контролировать этот рынок. Появится возможность привлекать их к соблюдению закона."
Читать новость

s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
329
Re: ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля,...
Отправлено: 07.06.22 - 17:51
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
этот человек приходил, к нам вчера. . Не хочу, ни ПТ. Ни ОСИ. На сегодняшний день , есть . только шантаж со стороны государства, выбора нет. У нас 24 квартирный дом, в центре, половина сдается, общая квартирная плата вместе с магазином 100 000 .
Половина пенсионеры, без ПКСК. будет плохо
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
329
Re: ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля,...
Отправлено: 07.06.22 - 17:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этот закон, только для того. чтобы заработали управляющие компании, пока от них пользы я не вижу
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
329
Re: ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля,...
Отправлено: 07.06.22 - 18:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет анализа, нет стратегического планирования, я сколько говорил, про то , что целый город выстроили за железной дорогой, ноль внимания, теперь аким города говорит об этом, пост фактум, фигня какая, главное построили. отчитались, а что там дальше будет...Строят по советским СНИП м, как будто, у нас не степь, а Европа, с её узкими улочками . зато потом будут говорить, у нас всё цивилизованно
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5311
Re: ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля,...
Отправлено: 07.06.22 - 19:15
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, идёт борьба с председателями, последние могут послать куда по дальше и не подконтрольны никому, кроме жителей.
Так и до конца не разумею, для чего эту кашу заварили, только не говорите что в интересах самих жителей.
Ну что же, посмотрим что из этого выйдет....
Профайл Посетить вебсайт
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
329
Re: ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля,...
Отправлено: 07.06.22 - 20:22
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Будет в три раза дороже, это минимум
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
329
Re: ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля,...
Отправлено: 07.06.22 - 20:27
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вообще не вижу, как говорят, для людей, просто сказали либо вы оси, либо вам отключим всё
Профайл
DrDjekel
* DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
4
ПКСК, которые самостоятельно не ликвидируются до 1 июля, будут закрыты принудительно
Отправлено: 07.06.22 - 20:42
#7
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 61, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: drakon, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS