Прогноз на 5 дней
переменная облачность+25°C
  • 747 мм рт.ст.
  • 44% влажность
  • ЮЗ, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Земельные участки для бизнеса в Сити-центре Костаная акимат будет предоставлять на условиях аукциона
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44409
Земельные участки для бизнеса в Сити-центре Костаная акимат будет предоставлять на условиях аукциона
Отправлено: 07.06.22 - 08:05
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Информация прозвучала сегодня, 6 июня, в региональной палате предпринимателей Костанайской области. РПП собрала представителей горакимата и владельцев торговых киосков, точек проката велосипедов, машинок. Обсуждали, как дальше по закону бизнес может работать на территории между ЦУМом, MARTом и облпрокуратурой.
Читать новость

ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
829
Re: Земельные участки для бизнеса в Сити-центре Костаная акимат...
Отправлено: 07.06.22 - 08:05
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, предприниматели возмущены тем, что им придется участвовать в аукционе на общих основаниях. Источник:


Извините, а чем вы лучше других? Многие люди хотят там заниматься бизнесом,не только вы!
Профайл
DrDjekel
* DrDjekel
(Пользователи)
Регистрация:
23.06.17
Сообщений:
4
Земельные участки для бизнеса в Сити-центре Костаная акимат будет предоставлять на условиях аукциона
Отправлено: 07.06.22 - 20:22
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свято место пусто не бывает. Придут другие представители бизнеса с лучшими условиями и сервисом, а так же ценой. Работали 7-8 лет, а развить бизнес до нормального уровня не получилось.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: drakon, DrDjekel

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS