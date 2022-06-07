Отправлено: - 19:33

сайлау курманов:

Президент ПУТИН объявил высокие урожаи по всей России, видимо он уверен что зерна в этом году завались раз делает такие уверенные заявление

Цитата:А чего сложного? Обьемы известны. С удобрениями и гербицидами проблем нет. Техника есть.