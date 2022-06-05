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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:50
Цитата:
---Нет , я не плачу !!! Я просто рыдаю !!!
111:
А действительно, как же вы без меня?
А действительно, как же вы без меня?
---Нет , я не плачу !!! Я просто рыдаю !!!
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:53
Цитата:
----Ну у вас и самомнение
111:
что я виноват в том, что электрон
что я виноват в том, что электрон
----Ну у вас и самомнение
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:54
Цитата:
----Ну без клоунов все таки скушно в этой жизни
гражданин СССР:
До чего же нудный персонаж.....
До чего же нудный персонаж.....
----Ну без клоунов все таки скушно в этой жизни
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:58
Цитата:
----Это точно .Всегда в деревеньках был свой Ваня - дурачок .
maxsaf:
Зашел, пнул, вышел
Зашел, пнул, вышел
----Это точно .Всегда в деревеньках был свой Ваня - дурачок .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.22 - 00:02
Цитата:
----Ты снова от имени всех пытаешься выступить ? Тебе , б...... , сколько раз указывали - говори только от своего имени , всех в кучу не смешивай .
111:
Решим как его наказать!
Решим как его наказать!
----Ты снова от имени всех пытаешься выступить ? Тебе , б...... , сколько раз указывали - говори только от своего имени , всех в кучу не смешивай .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.22 - 00:03
Цитата:
111:
111: -----Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ?? ---Марик , таки **ДА ** или -- таки **НЕТ **???
111: -----Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ?? ---Марик , таки **ДА ** или -- таки **НЕТ **???
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.22 - 05:51
Цитата:
Если клоун одну и ту же шутку нудит 100500 раз - его начинают бить
Гога:
Ну без клоунов все таки скушно в этой жизни
Ну без клоунов все таки скушно в этой жизни
Если клоун одну и ту же шутку нудит 100500 раз - его начинают бить
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 11:50
Цитата:
Чё за фигня началась?
"Я, Джозеф Р. Байден - младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США, настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", - говорится в заявлении.
Чё за фигня началась?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 11:56
Цитата:
Да санкции на бензоколонку наложил..
maxsaf:
Чё за фигня началась?
Чё за фигня началась?
Да санкции на бензоколонку наложил..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 11:57
Цитата:
Дык а причем тут бензин?
гражданин СССР:
Да санкции на бензоколонку наложил..
Да санкции на бензоколонку наложил..
Дык а причем тут бензин?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 12:00
Цитата:
Граждане США считают, что топливный кризис в США спровоцировал Байден своей энергетической политикой. Администрация Белого дома запретила импорт нефти из России в ответ на начавшуюся специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает "Рамблер".
maxsaf:
Дык а причем тут бензин?
Дык а причем тут бензин?
Граждане США считают, что топливный кризис в США спровоцировал Байден своей энергетической политикой. Администрация Белого дома запретила импорт нефти из России в ответ на начавшуюся специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает "Рамблер".
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 12:03
Цитата:
Нефть там вообще не при делах. Большая часть электроэнергии - сжигание угля и газа. Солнечные батарей там как слону дробина
гражданин СССР:
Нефть там вообще не при делах. Большая часть электроэнергии - сжигание угля и газа. Солнечные батарей там как слону дробина
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 17:26
Ну давайте начнем обсуждение, как я изгнал электрона.
Вон и Маркс сказал, что я его выгнал.
Таноми вообще сказала, что он в очередной раз прощался, видимо из за меня..
Давайте посмотрим, какие мои комментарии задели его психику.
Первое это конкурс и ссылка якобы на несуществующий Флуд и Оффтопик..
Признаю, не каждый мог найти, где он находится.
Тем более что я в шутку намекнул, что все таки это в НГ..
Хорошо.
Он его закрыл.
Я перестал вести этот конкурс и перестал давать на благотворительность.
Послушал его.
Что еще?
Вон и Маркс сказал, что я его выгнал.
Таноми вообще сказала, что он в очередной раз прощался, видимо из за меня..
Давайте посмотрим, какие мои комментарии задели его психику.
Первое это конкурс и ссылка якобы на несуществующий Флуд и Оффтопик..
Признаю, не каждый мог найти, где он находится.
Тем более что я в шутку намекнул, что все таки это в НГ..
Хорошо.
Он его закрыл.
Я перестал вести этот конкурс и перестал давать на благотворительность.
Послушал его.
Что еще?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 17:31
Интересует именно как я его заставил написать заявление, находящегося в здравом уме уже взрослого человека со своей позицией, со своим мнением, до 4го мая.
Коль уже и максаф начал голословно обвинять меня Всесильного..
Что там было 3го мая?
Кто то как максаф может еще поковыряться в тех комментариях?
Все таки нужно решить, какой мой комментарий смог так повлиять на душу электрона..
Коль уже и максаф начал голословно обвинять меня Всесильного..
Что там было 3го мая?
Кто то как максаф может еще поковыряться в тех комментариях?
Все таки нужно решить, какой мой комментарий смог так повлиять на душу электрона..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 17:34
Помню что то по Украине.
Но так то разные мнения.
Не думаю, что кто то отсюда начнет убегать только из за того, что я не согласен с геноцидом украинского народа.
Это мое мнение.
Не личное против кого то разумеется..
Так что тут конечно мимо..
Я думаю что все таки благотворительность..
Или конкурс.
Но конкурс был посвящен благотворительности.
Кто согласен?
[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 17:36]
Но так то разные мнения.
Не думаю, что кто то отсюда начнет убегать только из за того, что я не согласен с геноцидом украинского народа.
Это мое мнение.
Не личное против кого то разумеется..
Так что тут конечно мимо..
Я думаю что все таки благотворительность..
Или конкурс.
Но конкурс был посвящен благотворительности.
Кто согласен?
[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 17:36]
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