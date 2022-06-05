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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 50 из 51«1...48495051»
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:50
#736
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Цитата:
111:
А действительно, как же вы без меня?

---Нет , я не плачу !!! Я просто рыдаю !!!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:53
#737
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Цитата:
111:
что я виноват в том, что электрон

----Ну у вас и самомнение
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:54
#738
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Цитата:
гражданин СССР:
До чего же нудный персонаж.....

----Ну без клоунов все таки скушно в этой жизни
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 05.06.22 - 23:58
#739
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Цитата:
maxsaf:
Зашел, пнул, вышел

----Это точно .Всегда в деревеньках был свой Ваня - дурачок .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.22 - 00:02
#740
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Цитата:
111:
Решим как его наказать!

----Ты снова от имени всех пытаешься выступить ? Тебе , б...... , сколько раз указывали - говори только от своего имени , всех в кучу не смешивай .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5464
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.22 - 00:03
#741
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Цитата:
111:
111: -----Зеленский Герой. ---И бойцы *Азов*а тоже герои ?? ---Марик , таки **ДА ** или -- таки **НЕТ **???
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 06.06.22 - 05:51
#742
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Цитата:
Гога:
Ну без клоунов все таки скушно в этой жизни

Если клоун одну и ту же шутку нудит 100500 раз - его начинают бить
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 11:50
#743
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Цитата:
"Я, Джозеф Р. Байден - младший, президент США, властью, которой я наделен конституцией и законами США, настоящим провозглашаю существование чрезвычайной ситуации в связи с угрозами наличию достаточных электрогенерирующих мощностей для удовлетворения потребительского спроса", - говорится в заявлении.

Чё за фигня началась? :-o
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 11:56
#744
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Цитата:
maxsaf:
Чё за фигня началась?

Да санкции на бензоколонку наложил..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 11:57
#745
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Цитата:
гражданин СССР:
Да санкции на бензоколонку наложил..

Дык а причем тут бензин?
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 12:00
#746
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Цитата:
maxsaf:
Дык а причем тут бензин?

Граждане США считают, что топливный кризис в США спровоцировал Байден своей энергетической политикой. Администрация Белого дома запретила импорт нефти из России в ответ на начавшуюся специальную военную операцию на Украине. Об этом сообщает "Рамблер".
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16748
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 12:03
#747
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Цитата:
гражданин СССР:

Нефть там вообще не при делах. Большая часть электроэнергии - сжигание угля и газа. Солнечные батарей там как слону дробина
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 17:26
#748
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Ну давайте начнем обсуждение, как я изгнал электрона.
Вон и Маркс сказал, что я его выгнал.
Таноми вообще сказала, что он в очередной раз прощался, видимо из за меня..
Давайте посмотрим, какие мои комментарии задели его психику.
Первое это конкурс и ссылка якобы на несуществующий Флуд и Оффтопик..
Признаю, не каждый мог найти, где он находится.
Тем более что я в шутку намекнул, что все таки это в НГ..
Хорошо.
Он его закрыл.
Я перестал вести этот конкурс и перестал давать на благотворительность.
Послушал его.
Что еще?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 17:31
#749
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Интересует именно как я его заставил написать заявление, находящегося в здравом уме уже взрослого человека со своей позицией, со своим мнением, до 4го мая.
Коль уже и максаф начал голословно обвинять меня Всесильного..
Что там было 3го мая?
Кто то как максаф может еще поковыряться в тех комментариях?
Все таки нужно решить, какой мой комментарий смог так повлиять на душу электрона..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14127
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 07.06.22 - 17:34
#750
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Помню что то по Украине.
Но так то разные мнения.
Не думаю, что кто то отсюда начнет убегать только из за того, что я не согласен с геноцидом украинского народа.
Это мое мнение.
Не личное против кого то разумеется..
Так что тут конечно мимо..
Я думаю что все таки благотворительность..
Или конкурс.
Но конкурс был посвящен благотворительности.
Кто согласен?

[Исправлено: 111, 07.06.2022 - 17:36]
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