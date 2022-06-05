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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44408
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 10:26
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Даже справедливая в деталях, а в немалой мере и по сути критика российских СМИ пред казахстанским читателем вольно или невольно предстает в виде охапки хвороста, швыряемой в огонь ненависти уже не просто к продажности СМИ, а к конкретной стране.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16748
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 23:35
#45
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Цитата:
Don Julio:
ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию

Я думал там создатель Бората сценарий писал)



[Исправлено: maxsaf, 06.06.2022 - 23:40]
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2187
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:06
#46
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Цитата:
abaika95:
У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешь

То есть в России все, кто выступает на государственном телевидении вдруг стали диктаторами? Политологи, преподаватели, режиссеры, писатели и даже сами либералы? Это прямо как у таксиста из фильма "Брат2": "Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали диктаторами!" На самом деле все просто. Эти телепрограммы, типа Киселева и Соловьева, вещают в формате старпёров, т.е. для тех, кому за 50+ и приглашают туда таких же солидных людей, которых тоже отбирают по соответствующим критериям.

А молодежную аудиторию в это же время окучивают интернетчики, которые порой и сами не ведая, что творят, тупо хайпуют для рубки бабла, используя всякие приколы и неформатные штучки, чтобы привлечь интерес неопытных сосунков. Как там в Незнайке художник Тюбик спрашивал у заказчиц портретов: "Вам нужна красота или сходство?". И всем, как ни странно, была нужна красота и плевать было на сходство. Так и в случае с пропагандой. Молодым нужны революции, перемены, ведь они полагают, что дальше будет гораздо лучше. И только когда наступят пару раз на грабли, окунутся в чан с жизненными нечистотами, тогда начинают успокаиваться и переходить в разряд спокойных и уравновешенных потребителей здорового контента.
Цитата:
abaika95:
Тут вроде все четко и логично,но как говорится "не все так однозначно" особенно если начинаешь размышлять) ааа подождитека!!

Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений. Сплошные завывания о том, что страна катится в пропасть, что давно пора сдаваться западу и тогда они так сильно начнут нас любить, что будет невозможно вырваться из их сладких объятий.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12579
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:23
#47
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Цитата:
Don Julio:
Но вот вы как считаете, Арестович, а за ней и все западные СМИ, после врак насчёт 100500 миллионов изнасилованных детей

Это которых на бамбасе украинцы 8 лет домбили? А не или это про того мальчика зачинателя новой религии повешенного на кресте и воскресшего что его теперь найти никто не может?))
Цитата:
Don Julio:
Сбавьте обороты, а то такое ощущение что ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию 95 квартала нарисовался...

А у зеленского как раз много ошибок за которые он потом извиняется из за чего российская пропаганда исходит на одно теплое состояние пытаясь выставить того как некомпетеного президента (правда который 3 месяца домбит пятую "сверхдержаву" мира ну это так)
Ведь они то при диктатуре свои ошибки признавать не могут))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:30
#48
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Цитата:
ACROS:
вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли

:lol: :lol: :lol: Да какая там логика и мысли??
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12579
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:30
#49
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Цитата:
Маркс: То есть в России все, кто выступает на государственном телевидении
Цитата:
Маркс: Вчера специально посмотрел интервью с Путиным,
Цитата:
abaika95: У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешь
Маркс повнимательнее, повнимательнее будьте Ваши слабые попытки увести разговоры в сторону от диктатора Путина погоды вам не делают)Цитата:
Маркс:
Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений.

Россия напала на Украину потомучто у диктатора Путина последние 4 года резко просел рейтинг
Нужна была маленькая победоносная война для сплочения народа вокруг диктатора
Сплочение видим
Маленькой победносной как всегда у диктаторов не вышло
Поэтому диктатор и его карманные СМИ начали закатывать истерику оправдываясь что если бы мы не напали то завтра бы на нас напало НАТО
Глубинный народ России хавает как всегда ложками
Войну надо оставить
Диктатора судить
Все четко и логично Цитата:
Маркс:
что давно пора сдаваться западу

Поздно уже просто сдаваться
Теперь россиянам надо умолять чтобы пощадили и в России не произошли вторые 90ые к чему дело сейчас активно идёт
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:34
#50
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Цитата:
ACROS:
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас, ястребов.

Да,да, да. Так же, как доблестная украинская армия уже окружает Екатеринбург подводными лодками :lol: :lol:
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:40
#51
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Цитата:
Маркс:
Уже давно никто не хочет отвечать на эти банальности и разоблачать мухлёж, но похоже, что отсутствие возражений г-н abaika95 до сих пор приписывает себе в победные реляции и продолжает мельтешить ... хотя бы только для г-на ACROS.

Именно так и есть))) зачем доказывать кому-то, что земля не треугольная, а круглая и комары не улетают зимовать на юг)))
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:46
#52
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Цитата:
Skeptic:
в случаях, когда людей лишают альтернативных источников информации. Пропаганды, если хотите. Как сейчас делается на Украине, да и на западе вообще. Там на людей надевают "шоры" и ставят перед глазами однонаправленную картинку, где начисто отсутствуют другие точки зрения

Еще есть случаи, когда люди добровольно и с явным удовольствием сами развешивают лапшу себе на уши, перебрав грушевого и грузинского
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1308
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:48
#53
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Цитата:
Skeptic:
А Абайку я не читаю. Пролистываю не глядя. Не может он написать что-то полезное. Я уже не говорю о правде и объективности. Он свои шоры надел на себя добровольно и с удовольствием. Не вижу смысла тратить время на объяснение ему чего-либо и, тем паче, на споры с ним. Это его проблемы.

Таки Вы не один такой :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12579
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:56
#54
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Цитата:
гражданин СССР:
А Абайку я не читаю.

Цитата:
гражданин СССР:
Таки Вы не один такой

Цитата:
гражданин СССР:
Да какая там логика и мысли?

Господи
Дай людям умение вести себя последовательно и логично)))
Иначе я помру со смеху)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16748
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 11:07
#55
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Цитата:
abaika95:
Диктатора судить

А теперь логично и последовательно: как вы себе это представляете?
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15325
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 13:20
#56
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Цитата:
ACROS:
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас

Ну, во-первых, я с ним не "играю", чтобы проигрывать. Во-вторых - а что значит его "победа" тут, на форуме? Можно сколько угодно "выигрывать" на кухне с соседом, но это совершенно ничего общего с объективной реальностью не имеет. А в-третьих - а судьи кто? Если с вашей точки зрения он "выигрывает", то с другой точки зрения - просто забалтывает тему, ведь его аргументы никем не проверяются и доказательств он не приводит.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2187
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 16:45
#57
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Цитата:
abaika95:
Войну надо оставить
Диктатора судить

Да-да ...
Сорняки уничтожать
На грабли не наступать
На сварку не смотреть
Селедку с молоком не есть
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