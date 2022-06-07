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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24985
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.22 - 15:46
#7441
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Цитата:
таноми52:
Поздравляю, Вик!

Спасибо, моя Золотая!... :oops:
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2809
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.22 - 15:49
#7442
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Вау! Поздравляю! Здоровья, прежде всего, а остальное приложится!

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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4788
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.22 - 16:11
#7443
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С наилучшими пожеланиями юбиляру!
Здоровья,долгих лет и много приятных моментов!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24985
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.22 - 16:16
#7444
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Цитата:
kbkz1980:
Здоровья,

Лиля, спасибо!... :oops:
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a
§ alex_60
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17254
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.22 - 16:27
#7445
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C прошедшим,Аким Деревни!
время сходить на тайский массаж.
расслабиться так сказать.
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Маркс
* Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2187
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.06.22 - 17:00
#7446
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Гуляет звон по деревеньке
Дракон справляет юбилей
Он раздаёт гостям по кругу
Люлей

(с) Вороныч

С Новым Годом! Здоровья, счастья и коммунальных благ! :-)
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