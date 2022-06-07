Re: Казахстанские школьники не будут изучать английский с...

Отправлено: - 16:43

Эти подопытные кролики, с которых начали изучение английского языка с 1 класса в этом году закончили девятый класс. Первоклашки ещё буквы не все знали, а им все три языка в один день ставили в расписание. Кто вернёт потерянное время и нервы? Вообще, преподавание языков в школах отвратительное. Учителя не хотят или не умеют этого делать. Возможно, не все. Но общее впечатление такое. Получается, эксперимент не удался.