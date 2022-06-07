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≡ Глава Минсельхоза озвучил прогноз по урожаю на 2022 год
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44406
Глава Минсельхоза озвучил прогноз по урожаю на 2022 год
Отправлено: 07.06.22 - 13:24
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Премьер-министр Алихан Смаилов спросил министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева об урожае в 2022 году. Глава правительства отметил, что в прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий урожай был ниже среднегодовых объемов.
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Ильяс
* Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
109
Re: Глава Минсельхоза озвучил прогноз по урожаю на 2022 год
Отправлено: 07.06.22 - 13:24
#1
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наш Минсельхоз вообще фишку не рубит, надо говорить что будет рекордный урожай зерна около 20-25 миллионов тонн, и продавать российское под видом казахстанского зерна.
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