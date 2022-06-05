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Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44404
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 05.06.22 - 10:26
Даже справедливая в деталях, а в немалой мере и по сути критика российских СМИ пред казахстанским читателем вольно или невольно предстает в виде охапки хвороста, швыряемой в огонь ненависти уже не просто к продажности СМИ, а к конкретной стране.
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- Сообщений:
- 16737
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 06.06.22 - 23:35
Цитата:
Я думал там создатель Бората сценарий писал)
[Исправлено: maxsaf, 06.06.2022 - 23:40]
Don Julio:
ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию
ещё один кандидат на роль диктатора, в фильме по сценарию
Я думал там создатель Бората сценарий писал)
[Исправлено: maxsaf, 06.06.2022 - 23:40]
(Полноправные пользователи)
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Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:06
Цитата:
То есть в России все, кто выступает на государственном телевидении вдруг стали диктаторами? Политологи, преподаватели, режиссеры, писатели и даже сами либералы? Это прямо как у таксиста из фильма "Брат2": "Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали диктаторами!" На самом деле все просто. Эти телепрограммы, типа Киселева и Соловьева, вещают в формате старпёров, т.е. для тех, кому за 50+ и приглашают туда таких же солидных людей, которых тоже отбирают по соответствующим критериям.
А молодежную аудиторию в это же время окучивают интернетчики, которые порой и сами не ведая, что творят, тупо хайпуют для рубки бабла, используя всякие приколы и неформатные штучки, чтобы привлечь интерес неопытных сосунков. Как там в Незнайке художник Тюбик спрашивал у заказчиц портретов: "Вам нужна красота или сходство?". И всем, как ни странно, была нужна красота и плевать было на сходство. Так и в случае с пропагандой. Молодым нужны революции, перемены, ведь они полагают, что дальше будет гораздо лучше. И только когда наступят пару раз на грабли, окунутся в чан с жизненными нечистотами, тогда начинают успокаиваться и переходить в разряд спокойных и уравновешенных потребителей здорового контента.
Цитата:
Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений. Сплошные завывания о том, что страна катится в пропасть, что давно пора сдаваться западу и тогда они так сильно начнут нас любить, что будет невозможно вырваться из их сладких объятий.
abaika95:
У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешь
У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешь
То есть в России все, кто выступает на государственном телевидении вдруг стали диктаторами? Политологи, преподаватели, режиссеры, писатели и даже сами либералы? Это прямо как у таксиста из фильма "Брат2": "Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали диктаторами!" На самом деле все просто. Эти телепрограммы, типа Киселева и Соловьева, вещают в формате старпёров, т.е. для тех, кому за 50+ и приглашают туда таких же солидных людей, которых тоже отбирают по соответствующим критериям.
А молодежную аудиторию в это же время окучивают интернетчики, которые порой и сами не ведая, что творят, тупо хайпуют для рубки бабла, используя всякие приколы и неформатные штучки, чтобы привлечь интерес неопытных сосунков. Как там в Незнайке художник Тюбик спрашивал у заказчиц портретов: "Вам нужна красота или сходство?". И всем, как ни странно, была нужна красота и плевать было на сходство. Так и в случае с пропагандой. Молодым нужны революции, перемены, ведь они полагают, что дальше будет гораздо лучше. И только когда наступят пару раз на грабли, окунутся в чан с жизненными нечистотами, тогда начинают успокаиваться и переходить в разряд спокойных и уравновешенных потребителей здорового контента.
Цитата:
abaika95:
Тут вроде все четко и логично,но как говорится "не все так однозначно" особенно если начинаешь размышлять) ааа подождитека!!
Тут вроде все четко и логично,но как говорится "не все так однозначно" особенно если начинаешь размышлять) ааа подождитека!!
Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений. Сплошные завывания о том, что страна катится в пропасть, что давно пора сдаваться западу и тогда они так сильно начнут нас любить, что будет невозможно вырваться из их сладких объятий.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:23
Комментарий проходит проверку.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:30
Цитата:
Да какая там логика и мысли??
ACROS:
вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли
вы, ястребы, проигрываете Абайке и в логике и в умении оперировать фактами и в стройности мысли
Да какая там логика и мысли??
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:30
Комментарий проходит проверку.
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:34
Цитата:
Да,да, да. Так же, как доблестная украинская армия уже окружает Екатеринбург подводными лодками
ACROS:
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас, ястребов.
главное: - вы ПРОИГРЫВАЕТЕ ему по всем пунктам. Он наголову РАЗБИВАЕТ вас, ястребов.
Да,да, да. Так же, как доблестная украинская армия уже окружает Екатеринбург подводными лодками
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:40
Цитата:
Именно так и есть))) зачем доказывать кому-то, что земля не треугольная, а круглая и комары не улетают зимовать на юг)))
Маркс:
Уже давно никто не хочет отвечать на эти банальности и разоблачать мухлёж, но похоже, что отсутствие возражений г-н abaika95 до сих пор приписывает себе в победные реляции и продолжает мельтешить ... хотя бы только для г-на ACROS.
Уже давно никто не хочет отвечать на эти банальности и разоблачать мухлёж, но похоже, что отсутствие возражений г-н abaika95 до сих пор приписывает себе в победные реляции и продолжает мельтешить ... хотя бы только для г-на ACROS.
Именно так и есть))) зачем доказывать кому-то, что земля не треугольная, а круглая и комары не улетают зимовать на юг)))
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:46
Цитата:
Еще есть случаи, когда люди добровольно и с явным удовольствием сами развешивают лапшу себе на уши, перебрав грушевого и грузинского
Skeptic:
в случаях, когда людей лишают альтернативных источников информации. Пропаганды, если хотите. Как сейчас делается на Украине, да и на западе вообще. Там на людей надевают "шоры" и ставят перед глазами однонаправленную картинку, где начисто отсутствуют другие точки зрения
в случаях, когда людей лишают альтернативных источников информации. Пропаганды, если хотите. Как сейчас делается на Украине, да и на западе вообще. Там на людей надевают "шоры" и ставят перед глазами однонаправленную картинку, где начисто отсутствуют другие точки зрения
Еще есть случаи, когда люди добровольно и с явным удовольствием сами развешивают лапшу себе на уши, перебрав грушевого и грузинского
Юрий БОНДАРЕНКО: Что такое пропаганда?
Отправлено: 07.06.22 - 10:48
Цитата:
Таки Вы не один такой
Skeptic:
А Абайку я не читаю. Пролистываю не глядя. Не может он написать что-то полезное. Я уже не говорю о правде и объективности. Он свои шоры надел на себя добровольно и с удовольствием. Не вижу смысла тратить время на объяснение ему чего-либо и, тем паче, на споры с ним. Это его проблемы.
А Абайку я не читаю. Пролистываю не глядя. Не может он написать что-то полезное. Я уже не говорю о правде и объективности. Он свои шоры надел на себя добровольно и с удовольствием. Не вижу смысла тратить время на объяснение ему чего-либо и, тем паче, на споры с ним. Это его проблемы.
Таки Вы не один такой
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