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≡ На днях нехватку общественных туалетов в туристических...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44404
На днях нехватку общественных туалетов в туристических...
Отправлено: 03.06.22 - 00:11
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На днях нехватку общественных туалетов в туристических местах Казахстана министр культуры РК предложил ликвидировать, подключив бизнес. Даст ли результат эта идея?
Результаты опроса

КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1525
Re: На днях нехватку общественных туалетов в туристических...
Отправлено: 03.06.22 - 00:11
#1
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Как говорится, деньги не пахнут. Есть примеры, когда нынешние олигархи начали подниматься именно с платных туалетов.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16737
Re: На днях нехватку общественных туалетов в туристических...
Отправлено: 07.06.22 - 10:11
#2
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Цитата:
КГСПС:
Как говорится, деньги не пахнут. Есть примеры, когда нынешние олигархи начали подниматься именно с платных туалетов.

Если бы это было выгодно - бизнес бы сам открылся и разрешения не спросил
Профайл
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