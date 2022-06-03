Отправлено: - 10:11

КГСПС:

Как говорится, деньги не пахнут. Есть примеры, когда нынешние олигархи начали подниматься именно с платных туалетов.

Цитата:Если бы это было выгодно - бизнес бы сам открылся и разрешения не спросил