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≡ В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44404
В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской области
Отправлено: 07.06.22 - 10:09
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В Костанайской области должностных лиц госучреждения подозревают в торговле людьми. В Антикоррупционной службе начали досудебное расследование в отношении должностных лиц Управления координации занятости и социальных программ акимата области.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16737
Re: В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской...
Отправлено: 07.06.22 - 10:09
#1
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Цитата:
недееспособной гражданки М., которая находилась под опекой государства в одном из социальных учреждений области, для эксплуатации в качестве бесплатной рабочей силы

Что за бред я только что прочитал?
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12577
В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской области
Отправлено: 07.06.22 - 10:16
#2
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
989
Re: В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской...
Отправлено: 07.06.22 - 10:46
#3
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Цитата:
maxsaf:
бред я только что прочитал

А что непонятного? Человек немножко свестит,но вполне может выносить утки из под бабушек в пансионате,хозяин которого какой-нибудь баке. Всё просто и по-нашему.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16737
В торговле людьми заподозрили чиновников в Костанайской области
Отправлено: 07.06.22 - 10:49
#4
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Цитата:
Сабыр:
А что непонятного? Человек немножко свестит,но вполне может выносить утки из под бабушек в пансионате

Это вы такой вывод сделали из слова "недееспособный"?))
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