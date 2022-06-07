Прогноз на 5 дней
переменная облачность+20°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 56% влажность
  • В, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44404
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
Отправлено: 07.06.22 - 09:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе заседание по делу Диаса НУРМАГАМБЕТОВА, обвиняемого в распространение фейков о СОБРе во время январских протестов, состоялось 6 июня. На нем допросили еще одного свидетеля и закончили изучение материалов дела. Однако, самые важные детали выяснились, когда сам Диас начал давать показания. Он не признал вину, рассказав о пытках и давлении во время следствия.
Читать новость

yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8556
Re: Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал...
Отправлено: 07.06.22 - 09:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В какой-то момент мне приказали лечь на живот и начали бить меня в пах. Каждый из них говорил мне, что это я такой дерзкий, оскорбил Архимеда. В какой-то момент сотрудники посадили меня на стул, надели на голову пакет и начали душить,

А Токаев не уточнит, это уже ЖАНА Казахстан или еще Нур Казахстан?
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16737
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
Отправлено: 07.06.22 - 10:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
А Токаев не уточнит, это уже ЖАНА Казахстан или еще Нур Казахстан?

Переходный период. Все по плану
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12577
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
Отправлено: 07.06.22 - 10:11
#3
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 69
Зарегистрированные пользователи: maxsaf, гражданин СССР

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS