Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
Пытки, угрозы и пропавший телефон - Диас Нурмагамбетов дал показания по делу фейков о СОБРе во время протестов в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 71, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 69
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf, гражданин СССР
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать