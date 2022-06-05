Отправлено: - 10:06

abaika95:

У диктаторов всегда все четко и логично когда их слушаешь



abaika95:

Тут вроде все четко и логично,но как говорится "не все так однозначно" особенно если начинаешь размышлять) ааа подождитека!!



Цитата:То есть в России все, кто выступает на государственном телевидении вдруг стали диктаторами? Политологи, преподаватели, режиссеры, писатели и даже сами либералы? Это прямо как у таксиста из фильма "Брат2": "Да что ж такое?! Были же люди как люди и вдруг все сразу стали диктаторами!" На самом деле все просто. Эти телепрограммы, типа Киселева и Соловьева, вещают в формате старпёров, т.е. для тех, кому за 50+ и приглашают туда таких же солидных людей, которых тоже отбирают по соответствующим критериям.А молодежную аудиторию в это же время окучивают интернетчики, которые порой и сами не ведая, что творят, тупо хайпуют для рубки бабла, используя всякие приколы и неформатные штучки, чтобы привлечь интерес неопытных сосунков. Как там в Незнайке художник Тюбик спрашивал у заказчиц портретов: "Вам нужна красота или сходство?". И всем, как ни странно, была нужна красота и плевать было на сходство. Так и в случае с пропагандой. Молодым нужны революции, перемены, ведь они полагают, что дальше будет гораздо лучше. И только когда наступят пару раз на грабли, окунутся в чан с жизненными нечистотами, тогда начинают успокаиваться и переходить в разряд спокойных и уравновешенных потребителей здорового контента.Цитата:Так в том-то и дело, что не слышно от оппозиции толковых и логичных рассуждений. Сплошные завывания о том, что страна катится в пропасть, что давно пора сдаваться западу и тогда они так сильно начнут нас любить, что будет невозможно вырваться из их сладких объятий.